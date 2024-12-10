Стали известны подробности дерзкой операции по ликвидации известного оккупанта в центре Донецка

Супруга бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова является сотрудником так называемого "министерства внутренних дел ДНР" и участвовала в преступлениях против проукраинских граждан, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Сергей Евсюков

По словам Андрющенко, Оленевскую колонию открыли в 2022 году после первой фильтрации жителей Мариуполя. Он подчеркнул, что супруга Евсюкова, которая вместе с ним находилась в автомобиле во время инцидента, является не только его спутницей, но и активной участницей репрессий.

"Она также работник министерства внутренних дел так называемой "ДНР", и она также причастна к пыткам, выявлению и унижению нашего проукраинского сообщества в оккупации, а также к украинским гражданам, которые попадали в Оленевку. Потому это абсолютно справедливая расплата для этой семьи", — подчеркнул Андрющенко.

Экс-советник добавил, что операция, в результате которой произошел взрыв, готовилась долгое время. Изучались привычки, маршруты и графики экс-начальника колонии. В организацию были вовлечены местные жители, оставшиеся в оккупации.

По словам Андрющенко, взрывное устройство было установлено снаружи автомобиля, вблизи водительского места.

"Оккупанты говорят о 100 граммах в тротиловом эквиваленте, но, судя по последствиям, его было гораздо больше. Взрывчатка была установлена снаружи автомобиля и очень точно. Очень показательно, что это произошло в самом центре Донецка. Это и месть, и демонстрация того, что оккупация борется", – добавил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что командир "Азова" Денис Прокопенко подчеркнул, что ответственные за пытки и убийства военнопленных, отдающие и выполняющие приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить , что ни одно их преступление не останется безнаказанным.



