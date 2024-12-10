Стали известны подробности дерзкой операции по ликвидации известного оккупанта в центре Донецка

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Ткачик Олеся
Супруга бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова является сотрудником так называемого "министерства внутренних дел ДНР" и участвовала в преступлениях против проукраинских граждан, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Сергей Евсюков
По словам Андрющенко, Оленевскую колонию открыли в 2022 году после первой фильтрации жителей Мариуполя. Он подчеркнул, что супруга Евсюкова, которая вместе с ним находилась в автомобиле во время инцидента, является не только его спутницей, но и активной участницей репрессий.
Экс-советник добавил, что операция, в результате которой произошел взрыв, готовилась долгое время. Изучались привычки, маршруты и графики экс-начальника колонии. В организацию были вовлечены местные жители, оставшиеся в оккупации.
По словам Андрющенко, взрывное устройство было установлено снаружи автомобиля, вблизи водительского места.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что командир "Азова" Денис Прокопенко подчеркнул, что ответственные за пытки и убийства военнопленных, отдающие и выполняющие приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить , что ни одно их преступление не останется безнаказанным.
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