Стали известны планы ВСУ в Курской области: почувствуют на себе и воюющие в Украине россияне

Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщил, что около трех тысяч российских военных оказались в оперативном окружении Курщины. В частности, об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Бои в Курской области

По его словам, после того, как ВСУ разрушили три ключевых моста через реку Сейм, около трех тысяч российских военнослужащих оказались в окружении. Многие из них сдаются в плен, что подтверждают наши военные, возвращающиеся из ротации в Сумскую область. Однако, добавляет эксперт, некоторые подразделения оказывают ожесточенное сопротивление. Например, продолжаются бои в поселке Малая Локня, где российские военные забаррикадировались в женской колонии и привлекли ее охранников для отражения украинских атак.

По словам эксперта, наиболее напряженным остается Кореневское направление на Курщине. В последние дни ВСУ удалось пройти через села Витрено и Никипеловка, взяв под контроль новые населенные пункты: Журавлевка, Калинов, Кругленькое и частично окружив Кремяное.

"Менее динамично развиваются события восточнее города Суджа, в частности, в направлении Мартыновки, где есть незначительное продвижение, но общая динамика медленнее. Глушковский район окружен рекой Сейм на севере, украинскими войсками на востоке и украинской границей на западе. Мы взяли эту территорию под огневой контроль, активно используем FPV-дроны и артиллерию.

Также, по его словам, Силы обороны стремятся взять под огневой контроль основные магистрали, в частности трассу Курск – Белгород, чтобы перерезать поставки, критически важные для российских военных в Харьковской области, а также трассу Курск – Рыльск – Льгов, где российские войска активно укрепляются. но уже находятся в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин якобы принял решение , как отомстить Украине за события в Курской области.



