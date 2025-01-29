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Стали известны планы российских захватчиков на весну: какие задачи поставил Путин

Путин продолжает пытаться выполнить начальные цели своей так называемой «СВО»

сегодня, 12:09
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Ткачик Олеся

Российские войска, вероятно, завершают стабилизационные мероприятия в Великой Новоселке Донецкой области, готовясь к дальнейшему наступлению. Ожидается, что во время весенне-летней кампании армия РФ будет пытаться полностью захватить Донецкую область, об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Стали известны планы российских захватчиков на весну: какие задачи поставил Путин

Оккупанты

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает активно действовать на территории Донбасса, ведь одной из первоначальных задач полномасштабного вторжения в 2022 году была полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Если в Луганской области россияне почти достигли своей цели, то в Донецкой области еще продолжаются ожесточенные бои.

При этом Селезнев отметил, что враг будет пытаться на протяжении весенне-летнего наступления реализовать основную часть плана по захвату всего Донбасса. Для этого кафиров уже сейчас нужно создавать плацдармы. Вероятно, их активность усилится на Лиманском направлении с северо-востока, в районе Часового Яра с востока и вблизи Торецка с юга.

В то же время российская армия несет значительные потери, что постепенно снижает ее наступательный потенциал.

"Ответ на вопрос, каким образом враг будет действовать в ближайшее время напрямую, зависит от вопроса, какими ресурсами враг готов распоряжаться для того, чтобы реализовывать те или иные миссии", — добавил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска очевидно пытаются организовать "котел" в районе Временного Яра, Торецкого и Покровского выступления, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.





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Источник: https://www.youtube.com/live/OszVnvGu-IA
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