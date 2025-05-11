Стали известны планы РФ на фронте до начала лета: какие города под угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным предложение создать на фронте 15-километровую демилитаризованную зону, поскольку сначала нужно добиться прекращения огня. Если согласиться на такой шаг, российские войска могут беспрепятственно продвинуться вперед, отметил военный аналитик Алексей Гетьман.

Война в Украине

По его словам, создание так называемой "серой зоны" не поможет остановить боевые действия. Российские военные смогут легко занять оставленные позиции без всякого выстрела, поскольку в демилитаризованной зоне стрелять запрещено. Такой сценарий уже имел место раньше, когда россияне воспользовались выводом украинских войск из определенных территорий.

Что значит 15 километров? Ну, это красиво звучит. То есть мы держим позиции, например, у Покровска. Держим их уже около Торецка 10 месяцев. 15 километров, нам отойти за Покровск? Ну о чем разговор? Ни о чем”, — отметил эксперт.

Гетьман говорит, что общий контроль над демилитаризованной зоной вызывает множество вопросов. В частности, возникает проблема совместных патрулей с россиянами или международных сил в контроле таких зон.

Он добавил, что контролировать демилитаризованную зону смогут независимые наблюдатели, но это должны быть точно не россияне. Привлечение войск НАТО или авиации может быть одним из вариантов. Однако организовать постоянное патрулирование на 1700 км фронта — задача очень сложная, убежден Гетьман.

По мнению военного аналитика, Россия не планирует останавливать наступательные действия. По его словам, весной 2025 года враг активизировался на Торецком, Харьковском и Запорожском направлениях, готовясь к масштабным штурмам.

"До начала лета россияне попытаются провести какие-то штурмовые действия очередные. Для этого они готовятся, они там подтягивают силы, перемещаясь вдоль линии фронта, чтобы создать преимущество на одном каком-то определенном направлении. У них нет каких-то дополнительных резервов где-то в глубине Российской Федерации, которые они могли бы задействовать. У них практически вся армия на линии фронта сейчас находится", – говорит эксперт.

Если россияне все же начнут наступление, но потерпят поражение, это может стать кульминацией войны, а не ее завершением, добавил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Владимир Зеленский настаивает, чтобы 12 мая РФ пошла на прекращение боевых действий.



