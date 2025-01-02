Стали известны планы РФ на ближайшие полгода: чего стремится достичь Путин

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, осознает в течение следующих шести месяцев, что переговоры с Россией являются пустой тратой времени, отметил в эфире Радио НВ директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Владимир Путин

Эксперт прогнозирует, что 2025 станет одним из самых напряженных в контексте боевых действий.

"Ведь россияне не откажутся от своей задачи, которую поставил перед ними путинский режим. Вооруженные силы России не откажутся от того, чтобы ставить перед собой задачу, чтобы полностью оккупировать Донбасс и добиться новых успехов на юге. Возможно, у них есть планы по Харьковской и Сумской". областях, но я не думаю, что у них там реально какие-то возможности есть", — отметил Самусь.

Эксперт также подчеркнул, что у россиян есть ограниченное время до 20 января — даты инаугурации Трампа. По его словам, Кремль пытался к этой дате реализовать свои основные цели, но ни одну из стратегических задач не выполнить.

Более того, подчеркивает Самусь, россияне не находятся в выигрышной позиции. Они не могут заявить о победах накануне 20 января. Более того, уверен эксперт, очевидно, что они уже не успеют достичь значительных успехов на поле боя. В то же время, украинская армия, вероятно, начнет более активные действия, ведь российское наступление уже достигло своей кульминации, добавил он.

По его мнению, несмотря на большие потери, Россия будет продолжать бросать все доступные ресурсы на фронт, пытаясь прорвать оборону. Однако эти усилия вряд ли принесут результаты, в то время как украинские силы могут перейти к контратакам.

Самусь также напомнил о событиях февраля 2015 года, когда переговоры в Минске затягивались из-за попыток кремлевского диктатора Владимира Путина зафиксировать военное преимущество в районе Дебальцево. Аналогичную тактику Кремль, вероятно, будет применять и сейчас, стремясь добиться, например, оккупации Покровска для демонстрации военных "успехов".

"Трамп будет постепенно понимать, что ведение переговоров с россиянами – совершенно бесперспективная трата времени. Он до этого дойдет, где-то примерно через полгода, но эти полгода будут тяжелыми как раз из-за того, что россияне будут пытаться прорвать фронт и показать, что они, все же, побеждают", — сказал Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа якобы "послали" гонцов от Путина, которые хотели договориться о капитуляции Украины.



