Стали известны основные риски боев на Курщине: использует ли РФ ядерное оружие

Политолог Олесь Доний назвал несколько рисков, которые могут возникнуть в связи с проведением операции ВСУ в Курской области.

Ядерное оружие РФ

По его словам, первый риск, это – удлинение линии фронта с будущим контрнаступлением врага. Эксперт отметил, что во время войны армия, обладающая меньшим ресурсом (человеческим, вооружение), заинтересована в уменьшении линии фронта, а армия, обладающая большим ресурсом, наоборот заинтересована в растяжении линии фронта. Классический пример – битва при Фермопилах, где небольшой отряд спартанцев долгое время противостоял армии персов, в разы превосходившей по численности, благодаря сужению линии фронта.

"У Украины объективно меньше ресурсов как демографических, так и вооружения, чем у врага. Недавно главнокомандующий Сырский привел цифры, свидетельствующие о существенном преимуществе врага в вооружении. В этой ситуации именно мы заинтересованы в уменьшении линии фронта", – отметил Доний.

По его словам, долгое время враг прибегал к наступлению только по восточной линии – Донетчина, Луганщина, Запорожье, частично Харьковщина. Захватчики, говорит он, уже давно остановились на северо-восточном рубеже по линии государственной границы со стороны Черниговщины, Сумщины и большей части Харьковщины.

"И это было политическое решение, а не военно-тактическое, как в примере по линии фронта на Херсонщине по Днепру. Со стороны нашей северо-восточной границы работали вражеские ДРГ, происходили обстрелы Харькова, Харьковщины и Сумщины, но враг армией не переходил границу. Теперь такая опасность может возникнуть. Враг может накопить ресурсы и перейти в контрнаступление на Сумы и Харьков. И даже не для захвата, а для тотального истребления, как в примере с Бахмутом и Авдеевкой", – отметил эксперт.

Он выразил надежду, что высшее военное и политическое руководство осознает этот риск и готовилось к его уменьшению.

Вторым риском операции ВСУ в Курской области есть то, что РФ может применить тактическое ядерное оружие, говорит Доний. По его словам, "эксперты", которые категорически отрицают такую возможность, выдают желаемое за действительное.

Дело в том, отмечает политолог, что трактовка ядерной доктрины России и российского законодательства будет происходить в Кремле, а не в компьютерах экспертов. Ведение военных действий на непосредственно российской территории не гарантирует использование Россией тактического ядерного оружия, но увеличивает риски.

"И первый, и второй риски не обязательно реализуются. Тем не менее следует четко понимать опасности в результате их реализации и делать все для их недопущения. Опасности от первого риска должны быть уменьшены путем готовности к отпору противнику на черниговском, сумском и харьковском направлениях, а это означает и накопление там дополнительных военных подразделений, надлежащих сил ПВО, создание фортификационных сооружений и т.д.", — говорит Доний.

По его словам, второй ядерный риск пока еще меньше, да и о нем не следует забывать.

Он может быть уменьшен за счет удачных переговоров с нашими западными союзниками. Не секрет, что в той или иной степени переговоры или контакты с врагом на разных уровнях продолжаются всю войну. Так что аргументы для сдерживания России от использования ядерного оружия, очевидно, нашими западными союзниками уже приводились. Теперь эти аргументы должны быть напомнены и усилены", — подытожил Доний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне событий в Курской области украинцы предложили россиянам свой мирный план.



