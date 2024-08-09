Стали известны основные риски боев на Курщине: использует ли РФ ядерное оружие

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Ткачик Олеся
Политолог Олесь Доний назвал несколько рисков, которые могут возникнуть в связи с проведением операции ВСУ в Курской области.
Ядерное оружие РФ
По его словам, первый риск, это – удлинение линии фронта с будущим контрнаступлением врага. Эксперт отметил, что во время войны армия, обладающая меньшим ресурсом (человеческим, вооружение), заинтересована в уменьшении линии фронта, а армия, обладающая большим ресурсом, наоборот заинтересована в растяжении линии фронта. Классический пример – битва при Фермопилах, где небольшой отряд спартанцев долгое время противостоял армии персов, в разы превосходившей по численности, благодаря сужению линии фронта.
По его словам, долгое время враг прибегал к наступлению только по восточной линии – Донетчина, Луганщина, Запорожье, частично Харьковщина. Захватчики, говорит он, уже давно остановились на северо-восточном рубеже по линии государственной границы со стороны Черниговщины, Сумщины и большей части Харьковщины.
Он выразил надежду, что высшее военное и политическое руководство осознает этот риск и готовилось к его уменьшению.
Вторым риском операции ВСУ в Курской области есть то, что РФ может применить тактическое ядерное оружие, говорит Доний. По его словам, "эксперты", которые категорически отрицают такую возможность, выдают желаемое за действительное.
Дело в том, отмечает политолог, что трактовка ядерной доктрины России и российского законодательства будет происходить в Кремле, а не в компьютерах экспертов. Ведение военных действий на непосредственно российской территории не гарантирует использование Россией тактического ядерного оружия, но увеличивает риски.
По его словам, второй ядерный риск пока еще меньше, да и о нем не следует забывать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне событий в Курской области украинцы предложили россиянам свой мирный план.
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Ігор
сегодня, 12:22
Без України Росія вже не та повторення 1812 і 1945 не буде. Треба було з самого початку переходити на території РФ. Коли немає примусу і можна уникнути ніхто не прагне приймати участь у юдейсько-путинській кризі за території. Навіть непридатність собі зроблять і поїдуть послами в Англію Молдову ... на їх території.