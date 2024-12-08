Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

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Slava Kot
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном была организована заранее. По его словам, Украина должна поддерживать связь с Трампом, чтобы иметь общий план еще до его вступления в должность президента США.
Трамп, Зеленский и Макрон в Париже. Фото: AP Photo / Aurelien Morissard
Андрей Ермак в интервью для телемарафона "Единые новости" рассказал, что визит во Францию готовился заранее. Руководитель Офиса президента отметил важную роль в этом Эмманюэля Макрона и подчеркнул, что вопрос со встречей был поднят еще во время визита Ермака в США, который прошел 4 декабря.
Как объясняет глава ОП, такая встреча важна, ведь позволит создать планы с участием Украины.
Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал тревожное заявление для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, сколько в Париже длилась трехсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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