Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном была организована заранее. По его словам, Украина должна поддерживать связь с Трампом, чтобы иметь общий план еще до его вступления в должность президента США.

Трамп, Зеленский и Макрон в Париже. Фото: AP Photo / Aurelien Morissard

Андрей Ермак в интервью для телемарафона "Единые новости" рассказал, что визит во Францию готовился заранее. Руководитель Офиса президента отметил важную роль в этом Эмманюэля Макрона и подчеркнул, что вопрос со встречей был поднят еще во время визита Ермака в США, который прошел 4 декабря.

"Не является правдой, что она как-то произошла в последний момент. Безусловно, мы работали не только с командой избранного президента Трампа, но и с командой президента Макрона. И хочу отметить, что он действительно много сделал, чтобы эта встреча состоялась. Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата", – рассказал Ермак.

Как объясняет глава ОП, такая встреча важна, ведь позволит создать планы с участием Украины.

"Работать немедленно, для того чтобы к моменту его официального вступления в должность мы уже имели какие-то планы и эти планы действительно были разработаны вместе", — добавил Ермак.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал тревожное заявление для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, сколько в Париже длилась трехсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.