В России, несмотря на заявления о готовности к установлению мира в Украине, готовятся к продолжению войны. Об этом, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, свидетельствуют новые решения Кремля. Речь идет о запуске нового долгосрочного проекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В ЦПД сообщили, что родственница Путина и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева объявила о запуске долгосрочного проекта "Военная медицина будущего". В военные госпитали, как пояснила представительница Минобороны РФ, планируют внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект, а координировать инициативу будет Минздрав РФ.

Сам факт старта подобных "долгосрочных" программ в военной сфере, как отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации, демонстрирует подлинные намерения Кремля.

"В то время как весь цивилизованный мир ищет способы завершить войну, Россия инвестирует в совершенствование системы лечения солдат, чтобы скорее возвращать их на фронт после ранений. Это признак того, что завершение вооруженной агрессии не входит в планы Кремля. Более того, привлечение родственницы Путина к этому проекту показывает: важнейшие направления войны превращаются в "семейные бизнесы", — отмечают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что вместо того, чтобы предпринимать шаги к миру, Кремль вкладывает ресурсы в военную медицину, технологии и структуры.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин 15 августа встретились на Аляске. Однако подробности переговоров не разглашались. В Кремле объяснили, почему содержатся детали встречи в тайне.



