Кречмаровская Наталия
В России, несмотря на заявления о готовности к установлению мира в Украине, готовятся к продолжению войны. Об этом, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, свидетельствуют новые решения Кремля. Речь идет о запуске нового долгосрочного проекта.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В ЦПД сообщили, что родственница Путина и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева объявила о запуске долгосрочного проекта "Военная медицина будущего". В военные госпитали, как пояснила представительница Минобороны РФ, планируют внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект, а координировать инициативу будет Минздрав РФ.
Сам факт старта подобных "долгосрочных" программ в военной сфере, как отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации, демонстрирует подлинные намерения Кремля.
Аналитики подчеркивают, что вместо того, чтобы предпринимать шаги к миру, Кремль вкладывает ресурсы в военную медицину, технологии и структуры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин 15 августа встретились на Аляске. Однако подробности переговоров не разглашались. В Кремле объяснили, почему содержатся детали встречи в тайне.