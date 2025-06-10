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Стали известны настоящие намерения Кремля: почему РФ в очередной раз атаковала Киев

Сазонов: Россия атаковала Киев с отчаяния

сегодня, 17:40
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Кречмаровская Наталия

Сегодня россияне нанесли очередной удар по Киеву — в результате массированной атаки были повреждены гражданские объекты. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему на самом деле Россия атаковала Киев.

Стали известны настоящие намерения Кремля: почему РФ в очередной раз атаковала Киев

Обстрел Киева. Фото ГСЧС Киева

По его словам, этот удар на самом деле никакой не ответ на обстрел аэродромов.

"Удары именно по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре, больницам пошли не в ответ на наши удары. А сразу после того, как оккупанты осознали, что не могут захватить Украину военным путем. Что ВСУ есть и вполне чувствительно бьют агрессора. Что украинцы не встречаются их цветами. И от страха тоже. Сколько их было всего? Шахедами и ракетами по центру и западным регионам Украины. По прифронтовым городам спектр используемого вооружения широк”, — пояснил Сазонов.

По словам военного, обстрел — это жест тупой злобы, ненависти и отчаяния. Сазонов отметил, что россияне бросают значительные силы на фронт и могут получить только несколько небольших населенных пунктов, уничтоженных до основания. А в Украине чем временем фронт не обрушился, россияне подтягивают войска, однако ничего не выходит.

"Поэтому обстрелы прежде всего столицы. Чтобы порадовать свое стадо, стремящееся к крови мирных. И в отчаянной надежде — а вдруг? Вдруг украинцы наконец сломаются, прекратят сопротивление и сдадутся на милость победителя. Тогда и отыграемся!", — отметил политолог.

По его словам, враг надеется напрасно – украинцы не сдадутся. Именно поэтому россияне ничего этим обстрелом не добьются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ цинично оправдывают удары по Киеву.



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Источник: https://www.facebook.com/kirill.sazonov.639526/posts/pfbid0CAyVewZZeadCuLSu7S3MzJHq5zigFWJq3CGHF4xTVrDvk74DUAbBe14Uprk6eYwNl?locale=uk_UA
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