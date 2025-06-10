Стали известны настоящие намерения Кремля: почему РФ в очередной раз атаковала Киев

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Кречмаровская Наталия
Сегодня россияне нанесли очередной удар по Киеву — в результате массированной атаки были повреждены гражданские объекты. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему на самом деле Россия атаковала Киев.
Обстрел Киева. Фото ГСЧС Киева
По его словам, этот удар на самом деле никакой не ответ на обстрел аэродромов.
По словам военного, обстрел — это жест тупой злобы, ненависти и отчаяния. Сазонов отметил, что россияне бросают значительные силы на фронт и могут получить только несколько небольших населенных пунктов, уничтоженных до основания. А в Украине чем временем фронт не обрушился, россияне подтягивают войска, однако ничего не выходит.
По его словам, враг надеется напрасно – украинцы не сдадутся. Именно поэтому россияне ничего этим обстрелом не добьются.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ цинично оправдывают удары по Киеву.
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