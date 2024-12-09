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Ткачик Олеся
Основную массу накопленных весной и в начале лета резервов и ресурсов российские захватчики сегодня применяют на четко определенных и ограниченных направлениях, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, речь идет о Курской области России и юго-восточном "углу" фронта.
Владимир Путин
По его мнению, вовсе не гарантировано, что "основными" останутся именно нынешние – Покровское, Кураховское или Времеевское направления.
По его словам, именно они будут уже определять в стратегическом смысле направленность, содержание и объем планирования и организации действий российской армии в течение следующего этапа войны на "нижних" уровнях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.
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