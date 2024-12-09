Стали известны минимальные результаты войны, которые устроят Путина

Основную массу накопленных весной и в начале лета резервов и ресурсов российские захватчики сегодня применяют на четко определенных и ограниченных направлениях, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, речь идет о Курской области России и юго-восточном "углу" фронта.

Владимир Путин

"На остальных направлениях, поставленная задача – "наступать, опираясь на внутренние резервы". По-моему, не за горами момент, когда россиянам удастся оценить "результативность", а главное дальнейшую перспективность активных действий на каждом из этих операционных направлений, особенно по сравнению с теми, где они в течение летне-осенней кампании наносили "главный удар", чтобы определиться — куда дальше, собственно, целесообразнее варить эти самые "резервы и ресурсы", — говорит Машовец.

По его мнению, вовсе не гарантировано, что "основными" останутся именно нынешние – Покровское, Кураховское или Времеевское направления.

"Напомню, в отличие от немалого количества наших отечественных экспертов, которые считают, что "Путин, даже не может сформулировать конкретные цели войны", он, на самом деле, их уже очертил (да, это те самые "условия" при которых он согласен сесть за стол переговоров), то есть — Крым и 4 области (полностью) — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская... Это и есть его минимальные результаты войны, к которым он будет стремиться", – подчеркнул Машовец.

По его словам, именно они будут уже определять в стратегическом смысле направленность, содержание и объем планирования и организации действий российской армии в течение следующего этапа войны на "нижних" уровнях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.



