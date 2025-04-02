Стали известны действия Путина против Украины в ближайшие два месяца

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Ткачик Олеся
Таранный стиль американского президента Дональда Трампа по скорейшему окончанию войны в Украине, очевидно, не сработал, отметил политолог Роман Пономаренко. По его словам, вероятно, это произошло в первую очередь из-за позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.
Владимир Путин
По его словам, такому поведению помог лично Трамп. Хотя на самом деле, говорит политолог, Россия не является одним из международных игроков, поскольку не может победить Украину, внезапно потеряла Сирию, ослабила свои позиции на Ближнем Востоке и в Африке.
Однако в РФ, как всегда ведут себя нагло, закрывают глаза на все свои просчеты и выдвигают совершенно неприемлемые условия перемирия, не отвечающие реальному положению дел.
По его мнению, такое положение дел будет продолжаться до истощения российского военного потенциала за весенне-летнюю кампанию 2025 года.
Кроме того, говорит эксперт, на внешней арене очень велика вероятность того, что США введут санкции против российской экономики, которые сильно ударят по РФ со всеми последствиями.
По его мнению, Европа будет постепенно включаться, расширяя как собственную обороноспособность, так и военную помощь Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин нашел резервы для нового наступления.
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