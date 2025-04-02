Стали известны действия Путина против Украины в ближайшие два месяца

Таранный стиль американского президента Дональда Трампа по скорейшему окончанию войны в Украине, очевидно, не сработал, отметил политолог Роман Пономаренко. По его словам, вероятно, это произошло в первую очередь из-за позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Владимир Путин

Последний не просто убежден, что РФ уверенно побеждает на поле боя. Он уверен в том, что РФ вдруг стала одним из основных международных игроков "нового многополярного мира", — отметил эксперт.

По его словам, такому поведению помог лично Трамп. Хотя на самом деле, говорит политолог, Россия не является одним из международных игроков, поскольку не может победить Украину, внезапно потеряла Сирию, ослабила свои позиции на Ближнем Востоке и в Африке.

Однако в РФ, как всегда ведут себя нагло, закрывают глаза на все свои просчеты и выдвигают совершенно неприемлемые условия перемирия, не отвечающие реальному положению дел.

"Что будет дальше? Война на Украине не просто продолжится. В ближайшие месяцы РФ предпримет наступательные действия на нескольких участках фронта, чтобы доказать свою "силу". Есть все основания полагать, что ВСУ эти наступления остановит, ну или настолько их притормозит, что россияне уже традиционно будут продвигаться по два метра в день с огромными потерями", – считает Пономаренко.

По его мнению, такое положение дел будет продолжаться до истощения российского военного потенциала за весенне-летнюю кампанию 2025 года.

Кроме того, говорит эксперт, на внешней арене очень велика вероятность того, что США введут санкции против российской экономики, которые сильно ударят по РФ со всеми последствиями.

"Другим положительным моментом будет невмешательство США в наши военные планы и операции. Слишком много свидетельств в последнее время как американцы в 2022-2024 годах всячески тормозили и сдерживали украинские военные усилия. Маловероятно, что трамписты будут делать это именно в условиях "не готовности России к переговорам", – убежден эксперт.

По его мнению, Европа будет постепенно включаться, расширяя как собственную обороноспособность, так и военную помощь Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин нашел резервы для нового наступления.





