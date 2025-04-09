Стали целями РФ: Сырский назвал две области, где наступление уже началось

Оккупационные войска страны-агрессора РФ фактически начали наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос LB.ua о словах президента Владимира Зеленского о подготовке Россией нового наступления на Сумскую и Харьковскую области, Сырский отметил: "Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

Как пояснил главнокомандующий ВСУ, в настоящее время наблюдается почти двукратный рост числа наступательных действий российских сил по всем ключевым направлениям. По его словам, такая тенденция длится уже около недели.

Украинский генерал также сообщил, что российские войска осуществляют стратегическую наступательную операцию с целью захвата украинских территорий, разгрома сил обороны Украины и дальнейшего продвижения вглубь страны.

"Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", — сказал Сырский.

Он добавил, что целью России является полный захват Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской. Кроме того, оккупационные силы намерены создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский назвал мобилизационный ресурс РФ . Мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком заявил, что фронт в Украине постоянно растет.

"Ежемесячно Россия увеличивает количество своих военных на 8-9 тысяч, что за год составляет 120-130 тысяч человек. На 1 января 2025 года в России группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, будет насчитывать 603 тысячи человек, на сегодняшний день уже 623 тысячи", — сказал главнокомандующий.