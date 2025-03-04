Стала известна судьба программ поддержки украинцев из-за приостановки помощи от США

Правительство постоянно работает над усовершенствованием расходов государственного бюджета, но не планирует сокращать программы поддержки граждан, даже в случае прекращения помощи от США. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции, отвечая на вопросы УНИАН.

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"Все средства, которые собирает Украина, все налоги идут на поддержку Вооруженных Сил. Общая сумма для сил безопасности и обороны в этом году составляет 2,2 трлн. грн. – это значительная сумма", – отметил Шмигаль.

По словам премьера, остальные средства – почти 1,3 трлн грн – это международная помощь, которая покрывает гражданскую часть бюджета, в том числе социальные нужды.

"О военной части бюджета трудно говорить о сокращении, ведь война предъявляет перед нами конкретные требования, которые нельзя игнорировать — их необходимо выполнять и финансировать", — добавил он.

Что касается гражданских расходов и социальных выплат, Шмигаль подчеркнул, что правительство постоянно ищет оптимальный баланс для поддержки нуждающихся в помощи граждан. Он также отметил значимость программы "Зимней поддержки", которая помогла украинцам пережить сложную зиму.

"Мы не знали, какие трудности возникнут этой зимой, поэтому программа зимней поддержки была очень важна", – сказал он.

Премьер также обратил внимание на необходимость поддержки внутренне перемещенных лиц, для которых продолжаются программы аренды жилья и "Убежище".

"Мы понимаем, как важно поддерживать пенсионеров. Индексация пенсий произошла с 1 марта, и все пенсионеры отныне получают пенсию, проиндексированную в соответствии с уровнем инфляции", – добавил Шмигаль.

Кроме того, правительство продолжает искать возможности для оптимизации и экономии, чтобы бюджет использовался более эффективно в пользу людей.

Как уже писали "Комментарии", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил прекратить помощь Украине. В украинском правительстве уверяют, что помощь пока поступает. Однако западные партнеры Украины подтвердили прекращение поставок.