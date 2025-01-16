Стала известна настоящая причина, почему РФ согласилась на последний обмен пленными

15 января 2025 между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 25 украинских военных, которые получили тяжелые ранения или нуждались в срочном лечении. Как отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович, можно говорить о двух причинах, подтолкнувших террористическую Россию согласиться на такой обмен.

Обмен пленными

По его словам, первая, объективная причина состоит в том, что механизм обмена уже хорошо отлажен. К процессу привлечены многие международные посредники, которые, хотя и имеют свои интересы, способствуют соблюдению договоренностей с Россией.

Вторая причина – субъективная, говорит Рейтерович. По его мнению, она может быть связана с изменениями в мировой политике. В частности, Кремль стремится создать иллюзию готовности к переговорам по прекращению боевых действий, чтобы улучшить свой международный имидж.

"Для того, чтобы Россия, на фоне возможных переговоров, не выглядела абсолютно неадекватной страной, она начала притворяться якобы соблюдающими международные обязательства и заботится о своих попавших в плен гражданах", — считает Рейтерович.

По его словам, именно поэтому Россия стала активнее соглашаться на обмены во избежание еще худшей репутации.

Однако, подчеркивает эксперт, украинская сторона продолжает настаивать на полном обмене по принципу "всех на всех". Соответствующие списки переданы российской стороне, но проблема заключается в безразличии Кремля к своим пленным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в результате обмена домой, в Украину, поверились еще 25 украинцев. Как сообщил президент Зеленский, это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь, добавил президент.



