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Стала известна главная причина, почему россияне начали бомбить Запорожье

Россияне усовершенствовали КАБы и теперь могут терроризировать жителей Запорожья

сегодня, 16:25
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты смогли увеличить радиус применения управляемых авиабомб (КАБ), что привело к росту количества обстрелов Запорожья, рассказал в эфире "Эспрессо" военный обозреватель Денис Попович.

Стала известна главная причина, почему россияне начали бомбить Запорожье

Запорожье

При этом эксперт отметил, что в течение последних недель обстрелы Запорожья КАБами значительно активизировались. Это стало возможным из-за усовершенствования оккупантами модуля планирования и коррекции авиабомб, что позволило им увеличить дальность применения до более чем 80 км. Однако главной целью этих ударов остаются жилые районы и гражданская инфраструктура города, что является очередной попыткой запугивания мирного населения и продолжения террора.

Обозреватель также прокомментировал сообщение о возможной подготовке российских войск к наступлению в Запорожском направлении. По его словам, если бы оккупанты действительно планировали масштабные наступательные операции, то первыми мишенями стали бы военные объекты, логистические центры и другие военные инфраструктурные объекты.

"Мы должны понимать, что если бы Российская Федерация готовилась к наступательным операциям на Запорожском направлении, то в первую очередь они атаковали бы военные объекты, а не гражданские. В частности, логистику, расположение войск и объекты, связанные с военной инфраструктурой. Зато они продолжают бить" по гражданскому населению, устраивая террор и запугивая обычных людей", — подчеркнул Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-oglyadach-popovich-poyasniv-chomu-rosiyani-zbilshili-kilkist-udariv-kabami-po-zaporizhzhyu
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