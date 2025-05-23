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Стала известна главная цель России на фронте: какой город под угрозой захвата

Главной целью России на фронте является попытка захватить Константиновку.

23 мая 2025, 14:30
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Slava Kot

Военный эксперт Сергей Грабский назвал Константиновку в Донецкой области задачей номер один для России на этом этапе войны. Это одна из основных точек линий опорной сети Украины.

Стала известна главная цель России на фронте: какой город под угрозой захвата

России хочет захватить Константиновку Фото из открытых источников

Сергей Грабский в эфире Radio NV рассказал, что россияне используют предварительные тактики на фронте и пытаются прорвать основные места обороны украинских сил.

"Если брать российский алгоритм, он абсолютно очевиден: расширение этого вклинения позволяет повторять то, что произошло с Авдеевкой. То есть охваченная с трех сторон Авдеевка подвергалась непрерывным обстрелам и истреблению всего, что может быть истреблено. И такая же ситуация, такая же участь может постигнуть как Покровск, так и Константиновку отдельно. И это очень сложно", — отметил военный эксперт.

Грабский объясняет, что потеря украинскими силами Константиновки будет очень серьезной, ведь она является "главным узлом нашего сопротивления" и основным пунктом обороны в этом направлении. По словам Грабского, сейчас Россия не имеет сил штурмовать Константиновку на прямую, однако имеет достаточно ресурсов для создания зон вклинения.

"Есть силы и средства для того, чтобы расширить зону вклинения и создать предпосылки для того, что я говорил – атак как на Покровск, так и на Константиновку. Это может быть одновременно, а это может быть последовательная задача. Задача номер один для противника – это Константиновка", – считает Грабский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Сергей Лавров указал на причину, почему Россия против безусловного прекращения огня.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/donecka-oblast-situaciya-na-fronti-nebezpechna-kudi-sune-rf-grabskiy-novini-ukrajini-50516131.html
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