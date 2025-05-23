Стала известна главная цель России на фронте: какой город под угрозой захвата

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Slava Kot
Военный эксперт Сергей Грабский назвал Константиновку в Донецкой области задачей номер один для России на этом этапе войны. Это одна из основных точек линий опорной сети Украины.
России хочет захватить Константиновку Фото из открытых источников
Сергей Грабский в эфире Radio NV рассказал, что россияне используют предварительные тактики на фронте и пытаются прорвать основные места обороны украинских сил.
Грабский объясняет, что потеря украинскими силами Константиновки будет очень серьезной, ведь она является "главным узлом нашего сопротивления" и основным пунктом обороны в этом направлении. По словам Грабского, сейчас Россия не имеет сил штурмовать Константиновку на прямую, однако имеет достаточно ресурсов для создания зон вклинения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Сергей Лавров указал на причину, почему Россия против безусловного прекращения огня.
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