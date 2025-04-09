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Стала известна главная цель наступления РФ на Сумщину и Харьковщину

Какую цель преследует РФ своим наступлением на Сумщину и Харьковщину

сегодня, 17:25
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Клименко Елена

Наступление российских войск на Сумщину и Харьковщину является "совершенно предполагаемым", считает военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, главной целью этого наступления является создание дополнительных трудностей для Сил обороны Украины в Донецкой области. Такую точку зрения он высказал в эфире Radio NV.

Стала известна главная цель наступления РФ на Сумщину и Харьковщину

Фото: из открытых источников

"Это не совсем можно назвать наступлением, скорее, россияне пытаются растянуть силы украинских войск. Их цель – создать новые зоны напряжения. В прошлом году подобный шаг был направлен на Харьков, чтобы заставить нас распылить наши силы", – пояснил Крамаров.

Эксперт отметил, что россиянам тогда не хватило сил для того, чтобы эффективно оттянуть украинские подразделения. Сейчас они решили изменить стратегию, увеличив свои войска.

"Их силы уже были сконцентрированы на Курщине, где они пытались вытеснить украинцев. Когда этот этап завершился, у россиян было два варианта: перебрасывать силы в Донецкую область или продолжить давление на Сумщину и Харьковщину. Они выбрали второй вариант, и сейчас готовятся давить, пытаясь прорвать государственную границу или захватить несколько населенных.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала наступательные действия в Сумскую и Харьковскую. Он подчеркнул, что россияне не планируют останавливаться, несмотря на дипломатические усилия по прекращению войны.

Со своей стороны аналитик DeepState Руслан Микула сообщил, что российские войска атакуют село Басовка Сумской области, которое является крупнейшим населенным пунктом на границе.

Портал "Комментарии" писал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свою обеспокоенность по поводу вероятного участия граждан Китая в войне на стороне России. По его словам, Китай вряд ли захочет напрямую вмешиваться в конфликт из-за своих экономических интересов.



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