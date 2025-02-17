Стала известна дата, когда Россия и США проведут переговоры по прекращению войны в Украине

Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", со ссылкой на источники.

США и РФ. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным.

"Axios" добавляет, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая обеспокоена переговорами "за спиной Киева".

В публикации говорится о том, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По сообщениям источника "Axios", со стороны России, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отметим, в конце прошлой недели сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.

Читайте также на портале "Комментарии" — делегация США 16 февраля, отправилась в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими официальными лицами по завершению войны в Украине, рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф.

Спецпредставитель Трампа подтвердил, что станет частью американской делегации, посетившей Саудовскую Аравию. Стив Виткофф сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.



