logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стала известна цель удара РФ по Константиновке: помещение какой компании выгорело дотла
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна цель удара РФ по Константиновке: помещение какой компании выгорело дотла

Россияне попали в торговый центр, где находилось отделение «Новой почты»

сегодня, 13:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как стало известно, в Константиновке российские террористы попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение "Новой почты".

Стала известна цель удара РФ по Константиновке: помещение какой компании выгорело дотла

Удар по Новой почте в Константиновке

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения", – отметили в пресс-службе "Новой почты".

Там сообщили, что по предварительной информации, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

"Этот очередной коварный удар в который раз напоминает нам с кем мы имеем дело", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой почты".

Напомним, в пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. По информации главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, по состоянию на данный момент известно о двух погибших и 17 раненых.

На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его очередным актом террора россиян. "Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", — отметил Ермак.

Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников.

При этом портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начала операцию в Курской области, которая стала неожиданностью для российских военных. Вероятно, удары по гражданским объектам являются бессильным ответом на все то, что началось происходить на их территориях, которые они теряют каждый день.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/nova.poshta.official/posts/pfbid02mojPgzPLhZqBfgueqnsqTiwqwM6LPfjw1xDqYXkgiXG2Up74yhVnVzBEHv4ibeu6l
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости