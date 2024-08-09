Стала известна цель удара РФ по Константиновке: помещение какой компании выгорело дотла

Как стало известно, в Константиновке российские террористы попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение "Новой почты".

Удар по Новой почте в Константиновке

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения", – отметили в пресс-службе "Новой почты".

Там сообщили, что по предварительной информации, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

"Этот очередной коварный удар в который раз напоминает нам с кем мы имеем дело", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой почты".

Напомним, в пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. По информации главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, по состоянию на данный момент известно о двух погибших и 17 раненых.

На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его очередным актом террора россиян. "Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", — отметил Ермак.

Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников.

При этом портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начала операцию в Курской области, которая стала неожиданностью для российских военных. Вероятно, удары по гражданским объектам являются бессильным ответом на все то, что началось происходить на их территориях, которые они теряют каждый день.



