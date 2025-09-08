Рубрики
Кравцев Сергей
В СМИ уже давно обсуждается вероятность удара российского диктатора Владимира Путина по Сувалкскому коридору, который соединяет Польшу и страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрэм, который провел соответствующее расследование.
А материале говорится, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.
Ингрэм акцентировал, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.
По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.
Ингрэм предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.
Также эксперт допускает то, что Владимир Путин попытается оказать экономическое давление на регион и проводить коммуникационные атаки. По его словам, странам Балтии необходимо серьезно относиться к подобным угрозам.
