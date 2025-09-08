Стал известен план Путина по странам Балтии: на Западе предупредили об опасности для НАТО

В СМИ уже давно обсуждается вероятность удара российского диктатора Владимира Путина по Сувалкскому коридору, который соединяет Польшу и страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрэм, который провел соответствующее расследование.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

А материале говорится, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.

Ингрэм акцентировал, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск", — поделился он в разговоре с журналистами.

По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.

Ингрэм предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.

Также эксперт допускает то, что Владимир Путин попытается оказать экономическое давление на регион и проводить коммуникационные атаки. По его словам, странам Балтии необходимо серьезно относиться к подобным угрозам.

