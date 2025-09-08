logo

BTC/USD

111024

ETH/USD

4296.97

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стал известен план Путина по странам Балтии: на Западе предупредили об опасности для НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Стал известен план Путина по странам Балтии: на Западе предупредили об опасности для НАТО

The Sun пишет о том, что Путин может вторгнуться в "ахиллесову пяту" НАТО

8 сентября 2025, 07:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В СМИ уже давно обсуждается вероятность удара российского диктатора Владимира Путина по Сувалкскому коридору, который соединяет Польшу и страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрэм, который провел соответствующее расследование.

Стал известен план Путина по странам Балтии: на Западе предупредили об опасности для НАТО

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

А материале говорится, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.

Ингрэм акцентировал, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск", — поделился он в разговоре с журналистами.

По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.

Ингрэм предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.

Также эксперт допускает то, что Владимир Путин попытается оказать экономическое давление на регион и проводить коммуникационные атаки. По его словам, странам Балтии необходимо серьезно относиться к подобным угрозам.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже не НАТО: Зеленский назвал наибольшую гарантию безопасности для Украины и Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало – намек на Третью мировую: Рютте назвал страны, которые готовятся к конфронтации с НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/36565985/putin-nato-invasion-plot/
Теги:

Новости

Все новости