Стал известен «план Б» Путина по Украине: что задумали в Кремле

Гипотетические выборы в этом году опасны со всех точек зрения: они откроют сундук Пандоры и дестабилизируют внутреннюю ситуацию, заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его убеждению, в нынешних условиях они представляют собой еще большую угрозу, чем война.

Владимир Путин

"Потому что это "план Б" Путина. Уничтожить нас своими же руками изнутри. Увлечение этой темой приведет к снижению внимания к самому главному – войне и военным", — убежден Шлинчак.

Эксперт убежден, что два фронта Украина просто не вытянет. При этом, говорит он, власти должны понять, что люди занимаются не ее нынешней легитимностью, а кризисом управления, отсутствием стратегии, отсутствием действенных шагов в экономике, увеличением давления на бизнес, выборочным политическим преследованием.

При этом, как считает Шлинчак, тактика Офиса президента – идти в фарватере нынешней администрации США – это показательная прокрастинация, за которой не чувствуется энергии и идей. Именно поэтому, по его мнению, девизом 2025 года должен стать лозунг "Изменяйся или умри".

Эксперт говорит, что план, который нужно сделать, в принципе понятен. Во-первых, по его убеждению, нужно определить "красные линии", за которые Украина не пойдет ни при каких обстоятельствах. Надо об этом объявить об этом публично.

Во-вторых, говорит Шлинчак, необходимо определить круг союзников, на которых Украина точно сможет опереться и активизировать с ними работу по обороноспособности Европы. Они должны прийти к выводу для себя, что "Украина – это действительно Европа".

В-третьих, нужно работать с обеими партиями в США. Определить добавленную стоимость Украины в вопросе глобальной безопасности.

"Убеждать наших партнеров в Вашингтоне, что "уступки" Украины не принесут стабильный мир. Усилить дипломатический корпус", – говорит Шлинчак.

Кроме того, по его мнению, необходимо переформатировать нынешнее парламентское большинство и правительство и остановить наиболее коррумпированные схемы на таможне и налоговой. И еще один важный шаг – наработать наиболее эффективные механизмы обеспечения оружия для фронта и обновить Минобороны.

"Без перезагрузки властью общественного договора и озвучивания пунктов ответственности за его реализацию, наш корабль терпит тотальное поражение. Потому что это в России верят тому, что показывают по телевизору, у нас только потому, с чем встречаются каждый день в жизни", — подчеркнул Шлинчак.

По его мнению, сейчас нужно думать не о выборах, а о том, как до конца года не влететь в острое пике, из которого не будет хотя бы нейтрального выхода.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа хотят заставить Украину провести выборы до конца года.



