Стал известен «план Б» Путина по Украине: что задумали в Кремле

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Ткачик Олеся
Гипотетические выборы в этом году опасны со всех точек зрения: они откроют сундук Пандоры и дестабилизируют внутреннюю ситуацию, заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его убеждению, в нынешних условиях они представляют собой еще большую угрозу, чем война.
Владимир Путин
Эксперт убежден, что два фронта Украина просто не вытянет. При этом, говорит он, власти должны понять, что люди занимаются не ее нынешней легитимностью, а кризисом управления, отсутствием стратегии, отсутствием действенных шагов в экономике, увеличением давления на бизнес, выборочным политическим преследованием.
При этом, как считает Шлинчак, тактика Офиса президента – идти в фарватере нынешней администрации США – это показательная прокрастинация, за которой не чувствуется энергии и идей. Именно поэтому, по его мнению, девизом 2025 года должен стать лозунг "Изменяйся или умри".
Эксперт говорит, что план, который нужно сделать, в принципе понятен. Во-первых, по его убеждению, нужно определить "красные линии", за которые Украина не пойдет ни при каких обстоятельствах. Надо об этом объявить об этом публично.
Во-вторых, говорит Шлинчак, необходимо определить круг союзников, на которых Украина точно сможет опереться и активизировать с ними работу по обороноспособности Европы. Они должны прийти к выводу для себя, что "Украина – это действительно Европа".
В-третьих, нужно работать с обеими партиями в США. Определить добавленную стоимость Украины в вопросе глобальной безопасности.
Кроме того, по его мнению, необходимо переформатировать нынешнее парламентское большинство и правительство и остановить наиболее коррумпированные схемы на таможне и налоговой. И еще один важный шаг – наработать наиболее эффективные механизмы обеспечения оружия для фронта и обновить Минобороны.
По его мнению, сейчас нужно думать не о выборах, а о том, как до конца года не влететь в острое пике, из которого не будет хотя бы нейтрального выхода.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа хотят заставить Украину провести выборы до конца года.
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