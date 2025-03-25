Стал известен механизм, по которому Украина может передать оккупированные территории РФ

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Ткачик Олеся
США и РФ хотят, чтобы Украина передала оккупированные территории, однако, как отметил политтехнолог Олег Постернак, такие действия четко запрещены Конституцией.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, теперь точно можно сказать, что 18 марта во время разговора кремлевского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, в годовщину юридического закрепления аннексии Крыма врагом, речь шла о легализации фактического территориального состояния Украины. Он добавил, что спецпосланник Стив Виткофф иначе не давал бы такие откровенные и шокирующие комментарии журналисту Такеру Карлсону.
Эксперт добавил, что трамповская администрация и Кремль работают над территориальным меню. Впрочем, по его словам, есть определенные нюансы, которые помешают этим планам. В частности, статья 133 Конституции Украины железобетонно предусматривает, что в состав Украины входят Крым, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области.
Впрочем, отметил эксперт, другая статья, 157 Конституции говорит, что Основной закон не может быть изменена, если изменения предусматривают нарушение территориальной целостности Украины. То есть, изъять украинские регионы из Конституции юридически невозможно.
В конце концов, добавил он, непонятно, как проводить этот референдум, если 20% территории страны оккупированы врагом.
То есть теоретически есть механизмы, по которым Украина может отдать РФ свои территории, впрочем, на практике этого практически нереально достичь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин упорно делят Украину.
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