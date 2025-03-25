Стал известен механизм, по которому Украина может передать оккупированные территории РФ

США и РФ хотят, чтобы Украина передала оккупированные территории, однако, как отметил политтехнолог Олег Постернак, такие действия четко запрещены Конституцией.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, теперь точно можно сказать, что 18 марта во время разговора кремлевского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, в годовщину юридического закрепления аннексии Крыма врагом, речь шла о легализации фактического территориального состояния Украины. Он добавил, что спецпосланник Стив Виткофф иначе не давал бы такие откровенные и шокирующие комментарии журналисту Такеру Карлсону.

Эксперт добавил, что трамповская администрация и Кремль работают над территориальным меню. Впрочем, по его словам, есть определенные нюансы, которые помешают этим планам. В частности, статья 133 Конституции Украины железобетонно предусматривает, что в состав Украины входят Крым, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области.

"Предположим, вы скажете, что изменить эту статью можно двумя третями конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 голосами. Надо еще найти истину этих 300 иуд, которые рискнут нажать кнопку перед судом украинского народа и национальной историей. Украинцы – это вам не поляки в 1772 году, утвердившие на сейме результаты разделения своей страны большинством голосов", — отметил Постернак.

Впрочем, отметил эксперт, другая статья, 157 Конституции говорит, что Основной закон не может быть изменена, если изменения предусматривают нарушение территориальной целостности Украины. То есть, изъять украинские регионы из Конституции юридически невозможно.

"Тогда вы мне скажете, ну нужно тогда изменить 157-ю статью. А вот чтобы изменить статью, нужно провести всеукраинский референдум, поэтому утвердить изменения решением украинского народа. Не нужно быть большим оракулом, чтобы не спрогнозировать, каким может быть решение украинцев", – отметил эксперт.

В конце концов, добавил он, непонятно, как проводить этот референдум, если 20% территории страны оккупированы врагом.

То есть теоретически есть механизмы, по которым Украина может отдать РФ свои территории, впрочем, на практике этого практически нереально достичь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин упорно делят Украину.



