Стал известен главный смысл переговоров США и России

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков предположил, что администрация Трампа переговорами с Россией попыталась проверить, действительно ли Кремль и дальше стоит на своей позиции и отвергает какие-либо компромиссы по окончании войны в Украине.

Переговоры США и России. Фото из открытых источников

Николай Белесков считает, что основным смыслом переговоров США и России была попытка команды Трампа выявить позицию Москвы.

"Администрация Дональда Трампа послала Москве ряд сигналов с начала своего правления и хотела проверить, как их считали московиты. А именно дальше ли Москва стоит на своих максималистских требованиях или готова к компромиссам. Вот это и был смысл переговоров с точки зрения американцев", — считает Белесков.

По его словам, все зависит от ответов, которые смогли получить американцы в ходе переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Белесков ожидает, что некоторая ясность в этом будет известна в ближайшее время.

"И здесь интересно, что собственно американцы услышали от московитов. И какие организационные выводы сделают США, если Московия и дальше стоит на своих максималистских требованиях. Ответы на это увидим очень скоро", — добавил Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от переговоров США и России. Будет ли принято судьбоносное решение на переговорах американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на переговоры США и России. Представитель МИД КНР Го Цзякунь выразил надежду, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, в том числе Украины и представители Европы.