Стал известен главный смысл переговоров США и России

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Slava Kot
Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков предположил, что администрация Трампа переговорами с Россией попыталась проверить, действительно ли Кремль и дальше стоит на своей позиции и отвергает какие-либо компромиссы по окончании войны в Украине.
Переговоры США и России. Фото из открытых источников
Николай Белесков считает, что основным смыслом переговоров США и России была попытка команды Трампа выявить позицию Москвы.
По его словам, все зависит от ответов, которые смогли получить американцы в ходе переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Белесков ожидает, что некоторая ясность в этом будет известна в ближайшее время.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от переговоров США и России. Будет ли принято судьбоносное решение на переговорах американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на переговоры США и России. Представитель МИД КНР Го Цзякунь выразил надежду, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, в том числе Украины и представители Европы.
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