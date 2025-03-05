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Стабильного мира не будет: украинцам посоветовали готовиться к еще 5-7 годам войны с РФ

Эксперт уверен, что до тех пор, пока Россия будет существовать в своем нынешнем виде, она будет оставаться постоянной угрозой для Европы.

сегодня, 13:45
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Клименко Елена

Реальный мир можно достичь только из-за экономического и военного давления, которое приведет к распаду Российской Федерации. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

Стабильного мира не будет: украинцам посоветовали готовиться к еще 5-7 годам войны с РФ

Война в Украине. Фото: УНИАН

Эксперт рассмотрел возможности для перемирия, в частности, в контексте предложений относительно частичного прекращения ракетных и дроновых ударов. Рассвет уверен, что пока Россия будет существовать в своем нынешнем виде, она будет оставаться постоянной угрозой для Европы.

"Поэтому, говоря о реальном мире, это возможно только после распада России. Распад Российской империи возможен экономическим путем, частично военным, но в основном экономическим, так как это произошло с Советским Союзом. Это потребует времени — от 3 до 7 лет", — пояснил он.

Свитан убежден, что Украине придется еще несколько лет вести боевые действия и стабильного мира не стоит ожидать.

"Никакие усилия не приведут к миру, кроме тех, которые я назвал. Это экономическое давление разными средствами, начиная с международных санкций и внутренних санкций, налагаемых на российскую экономику, в частности уничтожение нефтегазового сектора", — добавил он.

Полковник отметил, что продажа нефти является основным источником валютных поступлений в российскую экономику.

В то же время он отметил, что предложения о временном прекращении ударов по российским объектам в глубоком тылу, в частности нефтяным, не выгодны Украине. Это может улучшить экономическую ситуацию в России и усилить ее способность наносить удары по линии фронта с Украиной.

"Удары по тылу обеспечивают безопасность для наших войск на фронте", — подчеркнул Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Уэсли Кларк высказал пессимистический прогноз относительно войны в Украине, отметив, что она еще "далека от завершения".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=O_-lfvY7zD6MeZph&v=rANK3Jqe_zk&feature=youtu.be
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