Стабильного мира не будет: украинцам посоветовали готовиться к еще 5-7 годам войны с РФ

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Клименко Елена
Реальный мир можно достичь только из-за экономического и военного давления, которое приведет к распаду Российской Федерации. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.
Война в Украине. Фото: УНИАН
Эксперт рассмотрел возможности для перемирия, в частности, в контексте предложений относительно частичного прекращения ракетных и дроновых ударов. Рассвет уверен, что пока Россия будет существовать в своем нынешнем виде, она будет оставаться постоянной угрозой для Европы.
"Поэтому, говоря о реальном мире, это возможно только после распада России. Распад Российской империи возможен экономическим путем, частично военным, но в основном экономическим, так как это произошло с Советским Союзом. Это потребует времени — от 3 до 7 лет", — пояснил он.
Свитан убежден, что Украине придется еще несколько лет вести боевые действия и стабильного мира не стоит ожидать.
"Никакие усилия не приведут к миру, кроме тех, которые я назвал. Это экономическое давление разными средствами, начиная с международных санкций и внутренних санкций, налагаемых на российскую экономику, в частности уничтожение нефтегазового сектора", — добавил он.
Полковник отметил, что продажа нефти является основным источником валютных поступлений в российскую экономику.
В то же время он отметил, что предложения о временном прекращении ударов по российским объектам в глубоком тылу, в частности нефтяным, не выгодны Украине. Это может улучшить экономическую ситуацию в России и усилить ее способность наносить удары по линии фронта с Украиной.
"Удары по тылу обеспечивают безопасность для наших войск на фронте", — подчеркнул Свитан.
Портал "Комментарии" уже писал, что бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Уэсли Кларк высказал пессимистический прогноз относительно войны в Украине, отметив, что она еще "далека от завершения".
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