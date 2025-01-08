Стабильного мира не будет: почему война с РФ надолго

Завершение войны – это подписание мирных договоренностей, ратификация договоренностей сторонами конфликта и политическое урегулирование противоречий между странами, которые вели войну. Однако история последних десятилетий показывает, что в современном мире соответствующий сценарий окончания войны никогда не был реализован в короткие сроки, заявил политолог Петр Олещук.

РФ не готова к компромиссам. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что по меньшей мере 90% людей под окончанием войны подразумевают завершение активной фазы боевых действий.

"С точки зрения рядовых граждан нет принципиального отличия между завершением войны и завершением горячей фазы боевых действий. На самом деле между ними есть довольно существенное отличие. Завершение войны означает перспективы для оперативного возвращения к нормальному состоянию жизни. Однако окончание активной фазы войны вовсе не означает скорую нормализацию жизни. Как показал опыт Южной Кореи, между завершением активной фазы войны в 1950-х годах и сегодняшним Сеулом с передовыми технологиями был длительный период авторитарного и крайне милитаризованного общественно-политического устройства без демократических свобод и с военным подавлением восстаний", — пояснил политолог Петр Олещу.

По словам эксперта, в случае Украины подписание договоренностей о прекращении огня не будет автоматически означать ни завершение военного положения, ни полной демилитаризации, поскольку не исключено, что через некоторое время враг начнет новую горячую фазу войны.

"Прекращение активной фазы войны еще не будет означать автоматическое возвращение в полностью мирное состояние. До завершения войны и политического урегулирования могут пройти годы или десятилетия", — резюмировал он.