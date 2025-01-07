ССО показали убитых военных КНДР на Курщине (ФОТО)

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи. Об этом ССО сообщили в своем телеграм-канале и опубликовали фото погибших вражеских воинов.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Во время выполнения специальных действий воины ССО "задвухсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов, отмечают украинские военные. На фото четко видно, что это именно корейские военные, также это подтверждают и обнаруженные при них документы.

После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения в партию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале задался вопросом, почему в Силах Обороны насчитывается миллион человек, а россияне имеют преимущество на фронте в пять раз больше.

"Я не могу понять одну вещь. У нас в Силах Обороны — 1 млн человек. Нам постоянно (!) говорят о том, что мы отступаем, потому что россиян в 5 раз больше. Их по статистике — 600-700 тысяч на территории Украины". Банальная математика говорит о том, что должно быть нас больше. Где все люди?"

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов ответил Гончаренко и отметил, что по статистике 600-700 тысяч россиян на территории Украины – это количество штурмовых, боеспособных подразделений, выполняющих задачи по захвату территории нашей страны с постоянным пополнением этих резервов. Штабы, логистика, работники ВС РФ, госпитали и другие в большинстве находятся за пределами территории Украины.