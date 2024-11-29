Украина, несмотря на наличие западного вооружения, ограничена возможностью его использования. Применять армейские тактические ракетные системы (ATACMS) производства США можно было использовать только по целям на оккупированных украинских территориях, но не на территории РФ. Об этом рассказал CNN бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия массового уничтожения Уильям Альберк, сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, это было ошибочное решение, которое значительно "подыграло" Путину.

“Предоставляя Украине ATACMS, но позволяя ей наносить удары только по частям Украины, оккупированных Россией, “мы прислали России сообщение: “Знаете что? Если вы просто переедете на пару метров через эту границу, вы в безопасности. Я уверен, что российское командование не поверило своему счастью. “Итак, если я разместю здесь свой командный штаб, они меня взорвут, но если я расположусь в километре от меня, я в порядке? действительно? Прекрасно!”, — отметил Альберк.

По его словам, эта политика привела к "идее, что Россия может убить кого угодно в Украине, но Украина не может убить войска, которые фактически атакуют ее, если они находятся через границу (в России)". "Эта идея является "чепухой", — убежден Альберк.

Также напомнило, что министр иностранных дел Польши Радек Сикорский в сентябре отметил, что "жертва агрессии имеет право защищаться даже на территории агрессора".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина требует полного снятия ограничений на поставку и использование оружия.



