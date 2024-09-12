США увеличат производство ракет AMRAAM, часть передадут Украине

Министерство обороны США подписало контракт с компанией Raytheon на производство модернизированных ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM на сумму почти 1,2 миллиарда долларов. Соглашение включает в себя поставки для нескольких стран, в частности для Украины. Об этом сообщает unn.ua.



Ракета AMRAAM. Фото из открытых источников

По данным Пентагона, компания Raytheon Co., расположенная в Аризоне, получит 1,195 млрд долларов для производства ракет средней дальности AMRAAM, а также дополнительного оборудования, включая телеметрические системы и запасные части для обеспечения технической поддержки.

Согласно условиям контракта, работы будут выполняться в городе Тусон, штат Аризона, и продлятся до конца 2028 года. Поставки ракет будут производиться для нескольких стран, среди которых Бахрейн, Болгария, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Украина и Соединенное Королевство.

Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Как сообщил Пентагон, пакет содержит зенитные ракеты RIM-7, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты3, Bradley, противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP), боеприпасы для стрелкового оружия, гранаты, патрульные катера, морское учебно-тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ, запчасти и вспомогательное оборудование.