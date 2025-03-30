Операцию в Курской области в США называют такой, которая подорвала доверие Америки к Украине. Однако тогда не решились остановить оказание Украине поддержки, чтобы не допустить гибели тысяч украинских военных, которые уже находились на территории России.

Фото портал "Комментарии"

О тайной подготовке операции США знали в марте, пишет издание "Украинская правда". Отмечается, что тогда руководителя ГУР Кирилла Буданова жестко предупредили, что если украинцы планируют пересечь границу с Россией, то без американского оружия и разведывательной поддержки.

ВСУ начали операцию в Курской области в августе 2024 года. Для США это было не столько неожиданностью, сколько подрывом доверия, ведь украинцы не выполнили условия.

"Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывозив оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", – говорится в публикации.

Издание напомнило, что США и Украина определили территорию в России, которую Украина могла обстреливать из американского оружия. К тому же командование в Висбадене могло бы поддерживать их удары разведывательной информацией. На такие шаги США пошли, чтобы среди прочего предотвратить гуманитарную катастрофу в Харьковской области.

"Это был не почти шантаж, а именно шантаж", — прокомментировал чиновник Пентагона.

В целом, по данным издания, американская сторона пришла к выводу, что Курская операция была победой, к которой стремилось и на которую все время намекало украинское руководство.

Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", настаивают на завершении войны.



