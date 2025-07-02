США "сворачивает" противовоздушную защиту в Украине: Минобороны запросило срочные переговоры

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Кречмаровская Наталия
Накануне в западной прессе появилась информация, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают предоставление Украине оружия по поставкам, согласованным при президентстве Джо Байдена.
Военная помощь США. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию, отметив, что Украина не получала официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи. В ведомстве отметили, что выясняются актуальные фактические обстоятельства поставок и проверяются детали по каждому элементу в поставке.
В ведомстве отметили, что в украинском информационном поле уже появляются публичные комментарии отдельных лиц по этой ситуации. Однако отметили, что эти лица по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Также подчеркнули необходимость обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Днепропетровской области.