США "сворачивает" противовоздушную защиту в Украине: Минобороны запросило срочные переговоры

Накануне в западной прессе появилась информация, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают предоставление Украине оружия по поставкам, согласованным при президентстве Джо Байдена.

Военная помощь США. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию, отметив, что Украина не получала официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи. В ведомстве отметили, что выясняются актуальные фактические обстоятельства поставок и проверяются детали по каждому элементу в поставке.

"Министерство обороны Украины пригласило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно поставлено в известность на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в украинском информационном поле уже появляются публичные комментарии отдельных лиц по этой ситуации. Однако отметили, что эти лица по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Также подчеркнули необходимость обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников.

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в оказании согласованной оборонной помощи — прежде всего в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Отмечаем, что путь к прекращению войны лежит из-за последовательного и совместного давления на агрессора, а также из-за постоянной поддержки Украины”, — отметили в Минобороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Днепропетровской области.



