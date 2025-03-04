Белый дом дал распоряжение Пентагону приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".

США и РФ

"Сегодня вы проснулись в мире, где США стали де-факто союзником России в войне против Украины", — отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в таких условиях от Украины начнут требовать подписать мирное соглашение со всеми прихотями Кремля, включая территориальные уступки, которые по вчерашним заявлениям Белого дома вполне возможны в обмен на призрачные "гарантии безопасности".

"Почему призрачны? Потому что никаких других, кроме призрачных гарантий безопасности ни Россия, ни теперь современные США — партнеры России с главой неофашского движения, дать не могут", — отметил Андрющенко.

Кроме того, он обращает внимание на то, что одновременно введены пошлины против союзников, не скандаливших в Белом доме – Канады и Мексики. "Хорошее поведение" им не помогло, однако рассматривается вопрос снятия части санкций с России.

"Будет непросто. Но выстоим. Главный вызов – это системы ПВО. Снова нужно приучаться понемногу к посещению укрытий. Хотя, тревог я так понимаю, станет меньше. Потому что еще неизвестно, что с обменом разведданными", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты остановили всю военную помощь Украине, а "фашист" Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский "хочет вечной войны и бесконечной мясорубки". Как говорит военный Юрий Касьянов, Рузвельт с Черчиллем перевернулись в своих гробах, потому что Америка окончательно перешла на сторону мирового зла.



