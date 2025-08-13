США сняли с РФ первые санкции: о чем идет речь

США временно сняли с России ограничения на финансовые транзакции, связанные с подготовкой к саммиту на Аляске.

Санкции США (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, послабление будет действовать до 20 августа 2025 года и будет касаться только мер, непосредственно связанных со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Это решение не предусматривает размораживание активов или отмену санкций.

Переговоры между Трампом и Путиным намечены на 5 августа в Аляске. Главной темой станет мир в Украине, а среди возможных предложений рассматриваются обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп откровенно признался, что его встреча с Путиным на Аляске будет бесполезной. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции сообщил, что не верит в то, что сможет убедить Путина прекратить убийства в Украине.

"Вы верите, что во время встречи на Аляске сможете убедить Путина прекратить обстреливать гражданских в Украине, спросил его репортер. "Думаю, ответ – нет. Потому что у меня был с ним этот разговор. У меня было с ним много хороших разговоров, а потом возвращался домой — и видел очередные удары и погибших",- признался Трамп.

Также "Комментарии" писали о том, что у Лаврова сделали заявление об оккупированных территориях Украины. Министерство иностранных дел России заявило, что не рассматривает возможности территориальных уступок Украине, настаивая на том, что четыре оккупированных области являются "российскими". Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, которые РФ контролирует частично.

"Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — заявил представитель МИД РФ Алексей Фадеев.

