США снова обратились к Китаю из-за войны в Украине: что просят

В связи с тем, что подтверждается информация об отправке Пхеньяном своих военных в РФ для дальнейшего задействования их в войне против Украины, США и Южная Корея обратились к Китаю с просьбой повлиять на Россию и КНДР, чтобы предотвратить эскалацию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press", со ссылкой на представителя Госдепартамента, который говорил на условиях анонимности.

США и Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в начале текущей недели три ведущих американских дипломата провели переговоры с послом Китая в Соединенных Штатах, чтобы акцентировать внимание на обеспокоенности США и призвать Китай использовать свое влияние в указанных целях.

О "серьезном разговоре" заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. А пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что позиция Китая по украинскому кризису "последовательна и ясна".

"Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса. Эта позиция остается неизменной. Китай продолжит играть конструктивную роль в этом направлении", – отметил Лю Пэнъюй.

"Associated Press" отмечает, ряд экспертов считает, что Пекин может не одобрить более тесное военное партнерство между Россией и Северной Кореей, поскольку считает его дестабилизирующим.

В частности, эксперт по международным отношениям в китайском университете Жэньминь Ши Инхун отметил, что партнерство РФ и Северной Кореи противоречит целям Пекина по установлению мира на Корейском полуострове.

Старший научный сотрудник Инициативы по диалогу США и Китая по глобальным вопросам в Джорджтаунском университете Деннис Уайлдер назвал молчание Пекина по поводу действий Северной Кореи "ошеломляющим". По его словам, Пекин должен найти баланс между поддержкой Москвы и тем, чтобы не злить Запад.

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