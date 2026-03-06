logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США серьезно подыграли Путину в войне против Украины: названа роковая ошибка Вашингтона
commentss НОВОСТИ Все новости

США серьезно подыграли Путину в войне против Украины: названа роковая ошибка Вашингтона

Перед началом поставки F-16 украинские ВВС уже эксплуатировали истребители четвертого поколения.

6 марта 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула подверг резкой критике политику Соединенных Штатов об отсутствии ранних поставок истребителей Украине во время длительного конфликта с РФ. По его словам, это стало одной из главных ошибок союзников, в том числе США, как при администрации Трампа, так и при Байдене. Дептула считает, что опасения по поводу реакции Кремля и сдержанность в предоставлении современного вооружения не позволили Украине эффективно противодействовать на начальных этапах войны.

США серьезно подыграли Путину в войне против Украины: названа роковая ошибка Вашингтона

Фото: из открытых источников

Генерал подчеркнул, что современные американские истребители, в частности F-16, предоставляют возможность наносить быстрые и точные удары, способные сорвать вражеские маневры. Он уверен, что если бы Украина имела такую технику на первый год войны, конфликт мог бы приобрести совсем другое развитие

"Представьте, что могла бы сделать украинская авиация, если бы имела эскадрилью F-35 или F-22. На этих самолетах уже летают украинские пилоты с более чем 100 сбитыми вражескими самолетами. Это могло бы кардинально изменить ход боевых действий", – отметил Дептула/

В то же время, как отмечают эксперты в издании Military Watch, мнение Дептулы противоречит оценкам части аналитиков в Западном мире, России и Восточной Азии. По их мнению, обучение пилотов и подготовка F-16 требует нескольких лет и значительных финансовых ресурсов, что делает создание боеспособных авиационных сил в Украине сложной задачей. Однако, по словам авторов материала, если бы США начали подготовку еще в середине 2010-х годов, Украина могла бы иметь более мощную авиационную составляющую уже к 2022 году.

"Комментарии" уже писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку венгерскому коллеге Виктору Орбану на фоне дипломатического спора с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за блокирования Венгрией финансовой помощи Киеву. Об этом Фицо написал в Х.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости