Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула подверг резкой критике политику Соединенных Штатов об отсутствии ранних поставок истребителей Украине во время длительного конфликта с РФ. По его словам, это стало одной из главных ошибок союзников, в том числе США, как при администрации Трампа, так и при Байдене. Дептула считает, что опасения по поводу реакции Кремля и сдержанность в предоставлении современного вооружения не позволили Украине эффективно противодействовать на начальных этапах войны.

Фото: из открытых источников

Генерал подчеркнул, что современные американские истребители, в частности F-16, предоставляют возможность наносить быстрые и точные удары, способные сорвать вражеские маневры. Он уверен, что если бы Украина имела такую технику на первый год войны, конфликт мог бы приобрести совсем другое развитие

"Представьте, что могла бы сделать украинская авиация, если бы имела эскадрилью F-35 или F-22. На этих самолетах уже летают украинские пилоты с более чем 100 сбитыми вражескими самолетами. Это могло бы кардинально изменить ход боевых действий", – отметил Дептула/

В то же время, как отмечают эксперты в издании Military Watch, мнение Дептулы противоречит оценкам части аналитиков в Западном мире, России и Восточной Азии. По их мнению, обучение пилотов и подготовка F-16 требует нескольких лет и значительных финансовых ресурсов, что делает создание боеспособных авиационных сил в Украине сложной задачей. Однако, по словам авторов материала, если бы США начали подготовку еще в середине 2010-х годов, Украина могла бы иметь более мощную авиационную составляющую уже к 2022 году.

