Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему США не заинтересованы в разрушении России и какую историческую ошибку может повторить Украина.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, между США и РФ существует устойчивый паттерн – помогать друг другу в критические моменты истории.

"План прекращения войны, предложенный США, – огромный подарок для Украины. Он подробно проработан, учитывает сохранение украинского суверенитета и закладывает основы для экономического восстановления страны", – убежден Арестович.

По его словам, между США и РФ существует всеобщее осознание того, что лучше совместно контролировать Европу, развивать сотрудничество в Арктике и зарабатывать на этом, чем воевать.

"Но "принципиальная позиция" Украины ведет к тому, что мы повторяем ту же ошибку, что и власть УНР 107 лет назад. От нас не требуют признания Крыма российским, не требуют разоружения. Нам предлагают условия окончания войны, о которых мы могли только мечтать ввиду сегодняшнего состояния дел", — сказал он.

По словам Арестовича, Украине предлагают послевоенное восстановление, но у нас раздаются голоса об "ударе по Москве 9 мая", "об уничтожении Крымского моста" и т.д.

"Если чешется ударить, сорвать мирный процесс, то стоит учитывать, что через 6-9 месяцев погибнет еще несколько десятков тысяч человек, будут еще сильнее разрушены города, будет потеряна дополнительная территория, а условия мира станут гораздо хуже. Никакая Франция и Британия не способны заменить американскую помощь. Вопрос состоит только в одном: чего мы хотим?”, — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Арестович оценил условия мирного соглашения, предложенные США.



