США разрывают союз с Украиной: что происходит

После прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически разрушили союз с Украиной и начали взрывать основу мирового порядка, обеспечивающего безопасность Европы в течение десятилетий.

Украина и США переживают кризис (фото из открытых источников)

Об этом говорится в материале немецкого издания Welt. Авторы напоминают, что уже три года Украина ведет войну против российской армии, значительно превосходящей ее по численности. Западные союзники оказывают помощь в виде оружия, финансов и санкций, но этого недостаточно, чтобы остановить агрессию Владимира Путина. Теперь кажется, что его стратегия выжидания начинает давать результаты.

"США под руководством Дональда Трампа фактически разорвали союз с Украиной. Американский президент ведет переговоры с Путиным единолично по поводу завершения войны — без участия Украины и без участия Европы", — говорится в статье.

Издание отмечает, что дело не только в возвращении Путина на мировую арену или выполнении его требований. Трамп также частично возлагает вину за войну на Украину.

"Защитник свободного мира возлагает часть вины на суверенную нацию, чье население подвергается бомбардировкам, пыткам и изнасилованиям? И таким образом поддерживает кремлевскую теорию заговора? Эта стратегия не просто неверна. Она очень опасна", — пишет Welt.

Европа, по мнению авторов материала, имеет только один выход: наращивать оборонные расходы, максимально помогать Украине и готовиться к самостоятельной защите.

"Вицепрезидент США Джей Ди Венс на Мюнхенской конференции по безопасности спросил, понимаем ли мы, европейцы вообще, что именно защищаем. Ответ таков: мы боремся за свободу — за то, чтобы суверенные нации сами определяли свою судьбу", — заключает Welt.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс предупредил Зеленского о последствиях . В среду вице-президент США Джей Ди Венс ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его оценок президента США Дональда Трампа. Венс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект, пишет издание Daily Mail.

По данным издания, Венса возмутили слова Зеленского, что Трамп живет в созданном Россией "пространстве дезинформации".