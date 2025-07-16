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США разрешили Путину сделать ад на фронте: на Западе разнесли Трампа

Скорость наступления русских войск не указывает на вероятность значительных территориальных успехов в ближайшее время.

16 июля 2025, 10:05
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кремлю 50-дневный ультиматум: Москва должна согласиться на мирное соглашение по Украине, иначе его ожидают беспрецедентные санкции против энергетического сектора. Такой "мирный дедлайн", как отмечает Associated Press, фактически дает России шанс продлить летнее наступление на фронте.

США разрешили Путину сделать ад на фронте: на Западе разнесли Трампа

Фото: 24 Канал

"Это последняя возможность для России завершить войну на приемлемых условиях", — заявил Трамп. "Если они откажутся, мы введем энергетические санкции, которых они еще не видели".

В настоящее время русские войска концентрируются на восточном направлении, пытаясь взять Покровск и Константиновку в окружение. Если эти города упадут, перед армией РФ откроется путь в Краматорск, Славянск, а дальше — в Днепр.

Впрочем, украинская оборона остается стойкой. Войска ВСУ активно применяют дроны для разведки и точечных ударов, чем существенно тормозят продвижение врага. Командиры сообщают о постоянном, но медленном давлении со стороны России, что сопровождается большими потерями с ее стороны.

По оценкам аналитиков темпы наступления россиян не свидетельствуют о возможности быстрого прорыва или стратегических достижений. Напротив, усилия Москвы сводятся к войне на истощение — активизация обстрелов, массированная бомбардировка и давление вдоль всей линии фронта.

Российские военные блоггеры признают эффективность украинских БПЛА, наносящих ущерб как на передовой, так и в тылу.

Украинские военные жалуются на задержки с американскими снабжениями, из-за чего иногда приходится экономить боеприпасы даже в критические моменты боев.

Британский военный эксперт Джек Уотлинг из Королевского института оборонных исследований отметил, что текущее наступление России летом может серьезно повлиять на обороноспособность Украины. В то же время он подчеркнул: в короткой перспективе у Европы есть шанс компенсировать недостаток, если сможет договориться о покупке американского вооружения.

Как уже писал портал "Комментарии", в Европе набирает обороты новая инициатива в поддержку Украины, направленная на закупку вооружения, однако Франция решила не участвовать в плане приобретения американских систем, сообщает Politico.



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