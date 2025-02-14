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США разместят свои войска в Украине и введут санкции против России: какое условие

Путин должен пойти на соглашение, гарантирующее независимость Украины

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью The Wall Street Journal рассказал, что вариант отправки американских войск в Украину, если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается "на столе переговоров". Он добавил, что США имеют военные и экономические рычаги влияния на Россию.

США разместят свои войска в Украине и введут санкции против России: какое условие

Джей Ди Венс. Фото: Leah Millis/Reuters

Что касается Украины, Венс отметил, что пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется в руках России и какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть проработаны в ходе мирных переговоров.

"Есть большое количество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах Украины, России и стран Европы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает "Reuters".

"Сейчас это все еще остается на столе", — отметил Джон Коул, отвечая на вопрос агентства о том, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.

Коул отметил, что в повестке дня также остается вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до 2014 года. По его словам, официальные переговоры еще не начались и США все еще ведут дискуссии с лидерами стран Европы и Украины о том, как лучше положить конец конфликту.



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