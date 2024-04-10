США провалили миссию в Украине: о чем идет речь

Американская компания Skydio из Кремниевой долины отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину, чтобы помочь бороться с оккупантами, но техника не очень хорошо себя зарекомендовала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дроны компании Skydio. Фото: из открытых источников

Отмечается, дроны Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы. Компания вернулась к разработке и строительству нового флота.

Как говорится в статье, большинство малых дронов американских стартапов не смогли проявить себя в бою, развеяв надежды компаний на то, что значок о прохождении боевых испытаний принесет продажи и внимание. Это также плохая новость для Пентагона, который нуждается в надежных поставках тысяч малых беспилотных летательных аппаратов.

WSJ отметил, что в первой войне, где малые беспилотники сыграли важную роль, американские компании до сих пор не имеют значительного присутствия. Американские беспилотники, как правило, дорогие, неисправные и их трудно ремонтировать, говорят руководители компаний-производителей беспилотников, украинцы на передовой, украинские чиновники и бывшие американские военные чиновники.

Не имея решений на Западе, Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить свой арсенал беспилотников.

СМИ отмечает, генеральный директор Skydio Адам Брай признал, что его беспилотники оказались бесполезными.

Издание со ссылкой на украинские власти отмечает, что американские беспилотники являются хрупкими и неспособными преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS. Иногда они не могли взлетать, выполнить миссию или вернуться. Американские беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Руководители американских компаний-производителей беспилотников заявили, что для них стало сюрпризом развертывание радиоэлектронной войны в Украине.

Однако ВСУ нашли способы получить большое количество беспилотников, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют готовые китайские беспилотники, преимущественно компании SZ DJI Technology.

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