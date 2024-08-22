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США предупредили о повышенной угрозе в Украине ко Дню Независимости

В США предупреждают о возможности новых атак России в День Независимости Украины.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Посольство Соединенных Штатов опубликовало сообщения с предупреждением для граждан США в Украине, в котором указало на возможность новых массированных атак со стороны России, которые могут произойти 24 августа – в День Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское посольство.

США предупредили о повышенной угрозе в Украине ко Дню Независимости

США предупредили об опасности. Фото из открытых источников

Посольство США предупреждает американцев о росте опасности пребывания в Украине из-за возможных новых атак России.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и до выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа", — говорится в сообщении дипломатически учреждения.

Американское посольство также указало на рекомендации, которые следует выполнять:

  • — следите за обновлениями в местных СМИ;
  • — определите места расположения укрытий накануне любой воздушной тревоги;
  • — немедленно спрячьтесь, если объявлена воздушная тревога;
  • — следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия накопила по меньшей мере 130 ракет за последние полтора месяца. По словам украинского военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Кремль может массово атаковать Украину 24 августа разными видами оружия, как ракетами, так и беспилотниками.

Также "Комментарии" писали о том, что в России пригрозили Польше, если Варшава будет сбивать российские ракеты над территорией Украины.



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Источник: https://ua.usembassy.gov/security-alert-message-for-u-s-citizens-ukraine/
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