США предупредили о повышенной угрозе в Украине ко Дню Независимости

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Slava Kot
Посольство Соединенных Штатов опубликовало сообщения с предупреждением для граждан США в Украине, в котором указало на возможность новых массированных атак со стороны России, которые могут произойти 24 августа – в День Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское посольство.
США предупредили об опасности. Фото из открытых источников
Посольство США предупреждает американцев о росте опасности пребывания в Украине из-за возможных новых атак России.
Американское посольство также указало на рекомендации, которые следует выполнять:
Как сообщал портал "Комментарии", Россия накопила по меньшей мере 130 ракет за последние полтора месяца. По словам украинского военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Кремль может массово атаковать Украину 24 августа разными видами оружия, как ракетами, так и беспилотниками.
Также "Комментарии" писали о том, что в России пригрозили Польше, если Варшава будет сбивать российские ракеты над территорией Украины.
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