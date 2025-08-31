В США предупредили Украину о масштабной атаке РФ: названа главная цель

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Россия может совершить масштабные удары по Украине, сосредоточив атаки на энергетических объектах перед началом отопительного сезона. По оценке аналитиков, Кремль использовал подготовку ко встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа для накопления запасов ракет и беспилотников.

Россия готовит масштабную атаку по Украине. Фото из открытых источников

По данным воздушных сил Украины, в ночь на 30 августа российские войска запустили 8 баллистических ракет, 37 крылатых ракет и 537 беспилотников типа "Шахед". Украинские средства ПВО сбили большинство воздушных целей, однако пять ракет и 24 беспилотника поразили семь объектов по всей стране, а обломки дронов упали на 21 населенный пункт.

Как отмечают аналитики ISW, это стал третий комбинированный удар с применением более 500 беспилотников и ракет со времен встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Таким образом, в Институте изучения войны приходят к выводу, что Россия может усилить атаки в ближайшие недели, чтобы использовать накопленные запасы ракет и беспилотников.

"Россия использовала подготовку к саммиту на Аляске 15 августа для накопления беспилотников и ракет, а также нанесла более ограниченные удары по Украине, чтобы ошибочно представить себя в качестве добросовестного переговорщика перед администрацией США", — считают аналитики.

Кроме того, американский Институт изучения войны предупреждает, что основной целью атак России станет энергетическая инфраструктура Украины в преддверии отопительного сезона.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры в преддверии предстоящей зимы", — прогнозируют в ISW.

