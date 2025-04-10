США поставили на паузу продажу оружия Украины: когда и при каких условиях ожидать возобновления

Политический обозреватель и журналист Вадим Денисенко поделился своим видением ситуации вокруг возможной продажи американского вооружения Украине. В эфире телеканала Эспрессо он заявил, что в настоящее время процесс принятия этого стратегически важного решения фактически поставлен на паузу — по меньшей мере, в месяц.

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По мнению эксперта, причина задержки состоит в политических планах Дональда Трампа. Денисенко предполагает, что бывший президент США, предположительно готовящийся к возвращению на политическую арену, решил сделать еще одну попытку наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Именно это, по его словам, стало фактором, замедлившим принятие решений в сфере военного сотрудничества между США и Украиной.

"В настоящее время все инициативы, связанные с расширением военной поддержки Киева, включая поставку или продажу оружия, временно остановлены. Так же как и вопрос о введении дополнительных торговых ограничений против России. Все это, по моему мнению, обусловлено тем, что Трамп не исключает еще одного раунда переговоров с Кремлем. Именно поэтому подобные процессы подобны процессу".

В то же время, несмотря на задержку, Денисенко считает перспективу предоставления Украине доступа к американскому оружию вполне реальной. По его мнению, задержка носит временный характер, и после принятия окончательного решения США, скорее всего, откроют возможность для закупок вооружения.

"Я убежден, что вероятность позитивного развития событий очень высока. Задержка связана не с отказом от помощи, а с ожиданием определенности относительно внешнеполитического курса Трампа. Если он откажется от идеи еще одного дипломатического маневра в отношении России, то практически без сомнений будет принято решение в пользу Украины. Если же такая инициатива все-таки будет реализована ю ее менее чем в 20%", — подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Украина готова купить у США большой пакет оружия, заявил президент Владимир Зеленский.