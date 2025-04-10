США поставили на паузу продажу оружия Украины: когда и при каких условиях ожидать возобновления

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Клименко Елена
Политический обозреватель и журналист Вадим Денисенко поделился своим видением ситуации вокруг возможной продажи американского вооружения Украине. В эфире телеканала Эспрессо он заявил, что в настоящее время процесс принятия этого стратегически важного решения фактически поставлен на паузу — по меньшей мере, в месяц.
Фото: из открытых источников
По мнению эксперта, причина задержки состоит в политических планах Дональда Трампа. Денисенко предполагает, что бывший президент США, предположительно готовящийся к возвращению на политическую арену, решил сделать еще одну попытку наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Именно это, по его словам, стало фактором, замедлившим принятие решений в сфере военного сотрудничества между США и Украиной.
В то же время, несмотря на задержку, Денисенко считает перспективу предоставления Украине доступа к американскому оружию вполне реальной. По его мнению, задержка носит временный характер, и после принятия окончательного решения США, скорее всего, откроют возможность для закупок вооружения.
Как уже писали "Комментарии", Украина готова купить у США большой пакет оружия, заявил президент Владимир Зеленский.
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