США поразили неожиданным поступком во время учений РФ и Белоруссии: что произошло

В понедельник, 15 сентября, офицеры вооруженных сил США наблюдали за совместными военными учениями России и Белоруссии. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил американцам, что они могут осмотреть все, что их заинтересует, пишет Reuters.

Фото: из открытых источников

Сам факт присутствия американских военных на белорусском полигоне был подан Министерством обороны Беларуси как неожиданность. Ведомство даже опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в военной форме благодарят Хренина за приглашение и пожимают ему руку.

Присутствие американских офицеров свидетельствует об улучшении отношений между Вашингтоном и Минском — союзником Москвы, который позволил российским войскам использовать свою территорию для отправки значительного числа военных в Украину в феврале 2022 года.

Reuters также напоминает, что на прошлой неделе представитель Дональда Трампа Джон Коул посетил Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. В результате Лукашенко согласился освободить 52 заключенных, среди которых были журналисты и политические оппоненты. В то же время, США смягчили санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", позволив ей покупать детали для авиафлота, включающего самолеты Boeing.

Коул заявил, что Трамп стремится в ближайшее время возобновить работу посольства США в Белоруссии, а также нормализовать экономические и торговые связи между странами.

"Трамп, который ищет пути прекращения войны в Украине, активизирует контакты с Лукашенко, регулярно общающимся с Путиным. На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко личное письмо с собственноручной подписью через Коула", — отмечает Reuters.

