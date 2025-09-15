logo

Война с Россией США поразили неожиданным поступком во время учений РФ и Белоруссии: что произошло
США поразили неожиданным поступком во время учений РФ и Белоруссии: что произошло

Прибытие американских военных на белорусский полигон стало неожиданностью.

15 сентября 2025, 14:05
Клименко Елена

В понедельник, 15 сентября, офицеры вооруженных сил США наблюдали за совместными военными учениями России и Белоруссии. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил американцам, что они могут осмотреть все, что их заинтересует, пишет Reuters.

Сам факт присутствия американских военных на белорусском полигоне был подан Министерством обороны Беларуси как неожиданность. Ведомство даже опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в военной форме благодарят Хренина за приглашение и пожимают ему руку.

Присутствие американских офицеров свидетельствует об улучшении отношений между Вашингтоном и Минском — союзником Москвы, который позволил российским войскам использовать свою территорию для отправки значительного числа военных в Украину в феврале 2022 года.

Reuters также напоминает, что на прошлой неделе представитель Дональда Трампа Джон Коул посетил Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. В результате Лукашенко согласился освободить 52 заключенных, среди которых были журналисты и политические оппоненты. В то же время, США смягчили санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", позволив ей покупать детали для авиафлота, включающего самолеты Boeing.

Коул заявил, что Трамп стремится в ближайшее время возобновить работу посольства США в Белоруссии, а также нормализовать экономические и торговые связи между странами.

"Трамп, который ищет пути прекращения войны в Украине, активизирует контакты с Лукашенко, регулярно общающимся с Путиным. На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко личное письмо с собственноручной подписью через Коула", — отмечает Reuters.

Как уже писали "Комментарии", во второй половине сентября российская пропагандистская машина продолжит активную информационную кампанию против международных инициатив, направленных на обеспечение безопасности Украины.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-military-officers-pay-surprise-visit-belarus-observe-war-games-with-russia-2025-09-15/
