США получили принципиальное согласие от Украины и РФ на переговоры: что будет дальше

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент Дональд Трамп после получения в Париже 7 декабря от президента Владимира Зеленского согласия на мирные переговоры о чем свидетельствует сообщение Трампа в Truth Social – "Зеленский хочет соглашения для прекращения боевых действий", принимает Виктора Орбана. Его, отмечает политтехнолог Олег Постернак, просят стать посредником в предложении мира диктатора Владимиру Путину.
Переговоры Украины и РФ
В принципе, говорит эксперт, венгерский премьер так и поступил, позвонив Путину 11 декабря и проговорив с ним час. Во время этого разговора он изложил Путину предложение Трампа, для начала желающего получить согласие России.
Как говорит Постернак, Кремль рассуждает некоторое время, но происходит убийство генерала Кириллова, которое некоторыми наблюдателями было воспринято как такое, что могло сорвать согласие России на мирные переговоры.
Впрочем, по его словам, РФ все же дала ответ через спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что переговоры стали бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей спецоперации".
После этого, говорит Постернак, в вечернем эфире Fox News спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог говорит уже ясно и открыто: Украина и РФ готовы к миру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Коллог намерен посетить Киев.
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