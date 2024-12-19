США получили принципиальное согласие от Украины и РФ на переговоры: что будет дальше

Новоизбранный президент Дональд Трамп после получения в Париже 7 декабря от президента Владимира Зеленского согласия на мирные переговоры о чем свидетельствует сообщение Трампа в Truth Social – "Зеленский хочет соглашения для прекращения боевых действий", принимает Виктора Орбана. Его, отмечает политтехнолог Олег Постернак, просят стать посредником в предложении мира диктатора Владимиру Путину.

Переговоры Украины и РФ

В принципе, говорит эксперт, венгерский премьер так и поступил, позвонив Путину 11 декабря и проговорив с ним час. Во время этого разговора он изложил Путину предложение Трампа, для начала желающего получить согласие России.

Как говорит Постернак, Кремль рассуждает некоторое время, но происходит убийство генерала Кириллова, которое некоторыми наблюдателями было воспринято как такое, что могло сорвать согласие России на мирные переговоры.

"Путин мог бы стать в характерную для него позу обиженного, как это было после Курской операции ВСУ, привело бы к какому-то аффекту по типу "как с ними можно договариваться?" и показало бы его недоговороспособным. Украина бы скачала полный профит от срыва этого сценария", — говорит Постернак.

Впрочем, по его словам, РФ все же дала ответ через спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что переговоры стали бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей спецоперации".

"Его можно толковать как согласие. Думаю, то же самое пришло по неформальным каналам коммуникации, которые существуют несомненно", – говорит эксперт.

После этого, говорит Постернак, в вечернем эфире Fox News спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог говорит уже ясно и открыто: Украина и РФ готовы к миру.

"Получить согласие на переговоры это одно, а вот усадить стороны – это уже задача со звездочкой. Следует определиться с форматом, представительством, условиями, страной, которая примет стороны", — подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Коллог намерен посетить Киев.



