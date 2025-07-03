США полностью прекратили поставлять оружие Украине: на Западе предупредили о трагических последствиях

В ночь с 30 июня на 1 июля американские военные грузовые самолеты, перевозившие перехватчики ПВО и другое вооружение в европейские базы для последующей доставки в Украину, неожиданно были отозваны, сообщают украинские официальные источники. Конкретный перечень остановленных поставок, сроки их обновления и официальные причины остаются неизвестными. По данным нескольких источников, среди задержанного вооружения были системы Patriot, а также зенитные ракеты Stinger, ракеты "воздух-воздух", Hellfire "воздух-земля", ракеты "земля-земля" и артиллерийские боеприпасы, сообщает The Economist.

Военная помощь США Украине. Фото: 24 Канал

Пентагон объяснил паузу необходимостью "всеобщего пересмотра поставок оружия" для поддержания баланса между завершением войны в Украине и сохранением оборонной боеготовности США. При этом отмечается, что этот пересмотр носит глобальный масштаб и временный характер, а прекращение может быть отменено.

Украинская сторона, в свою очередь, утверждает о полном прекращении поставок всех видов американского оружия, включая официально отрицаемые в США боеприпасы и запасные части. В украинских кругах опасаются, что это может быть частью давления со стороны администрации Трампа, направленного на принуждение политических уступок, что напоминает ситуацию марта, когда поставки оружия и разведданных остановились после публичного конфликта между Трампом и Зеленским.

Несмотря на улучшение отношений между двумя лидерами в последнее время, поддержка Украины со стороны США ослабляется. Аналитики предупреждают, что хотя фронт в войне не упадет в ближайшие месяцы, уменьшение объемов поставок вооружения приведет к тяжелым потерям среди людей и территорий.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что на фоне снижения объемов военной поддержки со стороны США Украина меняет свой подход к получению вооружения. По информации издания Politico, Киев рассматривает возможность предложить Вашингтону новую схему – позволить европейским странам закупать американское вооружение за собственные средства с последующей передачей его Украине.