logo

BTC/USD

100017.30

ETH/USD

3988.04

LTC/USD

133.84

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США подталкивают Украину к тяжелому выбору: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

США подталкивают Украину к тяжелому выбору: что произошло

США давят на Украину по снижению призывного возраста: от 18 лет для пополнения военных рядов

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украина снова обсуждает возможность снижения возраста призыва в армию. По информации издания Washington Post , США усиливают давление на Киев, предлагая привлекать в военную службу 18-летних. Причина этого — длительные боевые действия, истощающие ресурсы страны и необходимость усилить обороноспособность.

США подталкивают Украину к тяжелому выбору: что произошло

Под давлением США: отправят ли Украину 18-летних на фронт

Издание сообщает, что во время войны многие страны снижают мобилизационный возраст. Впрочем, для украинского общества это очень сложная тема. Многие считают, что 18-летние еще слишком молоды для войны. Вместо этого, по мнению некоторых активистов, можно рассмотреть призыв женщин. Это решение они называют "менее болезненным".

Некоторые украинские политики предлагают компромисс: начинать призыв с 20 лет, а не с 18. Однако, официально Верховная Рада пока не рассматривает никаких таких инициатив. Например, народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что у парламента нет законопроектов о снижении призывного возраста.

Несмотря на это, дискуссии продолжаются. Западные союзники хотят видеть больше мобилизационных ресурсов от Украины, но власти должны учитывать мнение общества, которое до сих пор не готово к призыву 18-летних. Поэтому пока никаких окончательных решений не принято, а дебаты по этой теме приобретают все большую огласку.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна победить коррупцию или снизить мобилизационный возраст — третьего пути нет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские подростки пытаются уехать из страны , поскольку опасаются, что власти примут решение о снижении мобилизационного возраста. Издание The Times пообщалось с подростками-харьковчанами, которые готовятся покинуть Украину из-за опасений, что их могут отправить на фронт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/08/ukraine-war-draft-18-conscription-debate/
Теги:

Новости

Все новости