Украина снова обсуждает возможность снижения возраста призыва в армию. По информации издания Washington Post , США усиливают давление на Киев, предлагая привлекать в военную службу 18-летних. Причина этого — длительные боевые действия, истощающие ресурсы страны и необходимость усилить обороноспособность.

Под давлением США: отправят ли Украину 18-летних на фронт

Издание сообщает, что во время войны многие страны снижают мобилизационный возраст. Впрочем, для украинского общества это очень сложная тема. Многие считают, что 18-летние еще слишком молоды для войны. Вместо этого, по мнению некоторых активистов, можно рассмотреть призыв женщин. Это решение они называют "менее болезненным".

Некоторые украинские политики предлагают компромисс: начинать призыв с 20 лет, а не с 18. Однако, официально Верховная Рада пока не рассматривает никаких таких инициатив. Например, народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что у парламента нет законопроектов о снижении призывного возраста.

Несмотря на это, дискуссии продолжаются. Западные союзники хотят видеть больше мобилизационных ресурсов от Украины, но власти должны учитывать мнение общества, которое до сих пор не готово к призыву 18-летних. Поэтому пока никаких окончательных решений не принято, а дебаты по этой теме приобретают все большую огласку.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна победить коррупцию или снизить мобилизационный возраст — третьего пути нет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские подростки пытаются уехать из страны , поскольку опасаются, что власти примут решение о снижении мобилизационного возраста. Издание The Times пообщалось с подростками-харьковчанами, которые готовятся покинуть Украину из-за опасений, что их могут отправить на фронт.