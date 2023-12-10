США планируют поставить Россию в положение мирных переговоров

Соединенные Штаты и союзники надеются приложить все усилия, чтобы Путин пошел на мирные переговоры с Украиной до конца следующего года, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

Джонатан Файнер о поддержке Украины в войне Фото из открытых источников

Джонатан Файнер во время выступления на Аспенском форуме безопасности заявил о необходимости поддерживать Украину, чтобы создать условия для начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.

"Мы хотим поставить Украину до конца следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение: садиться за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или столкнуться с более сильной Украиной", — рассказал Файнер.

Американский чиновник объясняет, что Украина может рассчитывать на мощности США и ЕС, позволяющие ей увеличить военно-промышленный потенциал в войне против России и начать новое наступление. Файнер отметил, что Украина и США подписали несколько договоров об обмене данными и совместном производстве, в частности, это касается изготовления систем ПВО, ремонта и обслуживания военной техники, а также производства боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США был предложен "план победы в Украине". Согласно документу от представителей Республиканской партии, он состоит из трех основных пунктов, которые будут касаться санкций, российских активов и оружия для Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме назвали условие, при котором американские солдаты будут воевать против армии Путина.