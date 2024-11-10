США отправят в Украину американских оборонных специалистов: что известно

8 ноября Министерство обороны США (DOD) заявило, что отправит небольшое количество американских оборонных подрядчиков в тыловые районы Украины для ремонта предоставленного США оружия и техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

The Washington Post сообщила, что американские оборонные подрядчики будут ремонтировать истребители F-16, боевые машины пехоты Bradley и неопределенные системы ПВО. Представитель оборонного ведомства США, не указанный, сказал CNN, что подрядчики будут расположены "далеко" от линии фронта, и отметил, что F-16 и системы ПВО Patriot "требуют специального технического опыта для обслуживания".

Министерство обороны, сообщило Wall Street Journal в статье от 9 ноября, говорит о том, что сохранение пригодности этих систем оружия к миссии является "критически важным" для обороны Украины. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил WSJ, что США также предоставляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для ракетных систем Patriot и NASAMS, которые, вероятно, поступят в ближайшие недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Зеленский в Будапеште: "Объятия с Путиным не помогут. Нам нужно оружие"

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к проходящему в Будапеште саммиту Европейского политического сообщества, чтобы отметить, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова.

"Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от русских слов, а от русских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. сдержать", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантированная безопасность Украины может быть только в составе НАТО.