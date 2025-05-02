США отказались быть посредником на переговорах: последствия для Украины

Соединенные штаты отказываются от роли посредника на переговорах между Украиной и РФ. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, пришло время для прямых переговоров между Киевом и Москвой. Она добавила, что Вашингтон меняет стиль и подходы по вопросам войны в Украине.

США и Украина

На это заявление отреагировал военный, политолог Виктор Таран. Он подчеркнул, что, хотя США отказались быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но готовы помогать Украине дальше.

"Ну что ж, ничего не ожидаемого не произошло, ведь нельзя договориться с теми, кто хочет тебя убить. Россия подготовила силы и средства для летнего наступления и хочет любой ценой захватить Донецкую область. Теперь нас ждет очень не простое лето, после которого осенью, вероятно, начнутся настоящие переговоры", — отметил Таран.

Он призвал поддерживать ВСУ, являющиеся единственными гарантами нашей безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс. Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решимости ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.

Кроме того, чиновник обратила внимание, что госсекретарь США Марко Рубио говорил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ. По словам спикера, суть изменений состоит в том, что США по-прежнему остаются вовлеченными в мирные переговоры и будут помогать, чем смогут.



